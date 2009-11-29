  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۶

نیش بیرحمانه تکنولوژی /

گزارشگران مجازی جایگزین خبرنگاران واقعی می شوند

گزارشگران مجازی جایگزین خبرنگاران واقعی می شوند

محققان دانشگاه نورث وسترن با ابداع سیستم پخش اخبار هوشمند زمینه جایگزینی گزارشگران مجازی به جای خبرنگاران واقعی را فراهم کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با تحولات عظیمی که در عصر اینترنت برای صنعت رسانه در حال وقوع است، روزنامه نگاران روزنامه های چاپی بیشترین آسیبها را از گسترش روزنامه نگاری آنلاین دیدند. با این حال اینگونه به نظر می رسد که گزارشگران تصویری و تلویزیونی نیز نسل دوم خبرنگارانی هستند که نیش بیرحمانه تکنولوژی های جدید را احساس خواهند کرد.

مهندسان در دانشگاه نورث وسترن به تازگی سیستم پخش خبر تلویزیونی مجازی ابداع کرده اند که با استفاده از هوش مصنوعی اخبار، تصاویر و رویدادها را جمع آوری کرده و توسط گزارشگری مجازی یا یک آواتار (Avatar) اخبار را گزارش می کند. به این شکل نیاز به انسان برای تهیه گزارش و گزارش اخبار از بین خواهد رفت.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، پروژه "اخبار راس ساعت هفت" توانایی تحلیل فیلم و رقابتهای ورزشی را داشته و گزارشگر مجازی آن حتی می تواند در صورت نیاز طنز را چاشنی گزارشهای خود کند.

کد مطلب 991375

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها