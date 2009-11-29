گزارشگران مجازی جایگزین خبرنگاران واقعی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با تحولات عظیمی که در عصر اینترنت برای صنعت رسانه در حال وقوع است، روزنامه نگاران روزنامه های چاپی بیشترین آسیبها را از گسترش روزنامه نگاری آنلاین دیدند. با این حال اینگونه به نظر می رسد که گزارشگران تصویری و تلویزیونی نیز نسل دوم خبرنگارانی هستند که نیش بیرحمانه تکنولوژی های جدید را احساس خواهند کرد.

مهندسان در دانشگاه نورث وسترن به تازگی سیستم پخش خبر تلویزیونی مجازی ابداع کرده اند که با استفاده از هوش مصنوعی اخبار، تصاویر و رویدادها را جمع آوری کرده و توسط گزارشگری مجازی یا یک آواتار (Avatar) اخبار را گزارش می کند. به این شکل نیاز به انسان برای تهیه گزارش و گزارش اخبار از بین خواهد رفت.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، پروژه "اخبار راس ساعت هفت" توانایی تحلیل فیلم و رقابتهای ورزشی را داشته و گزارشگر مجازی آن حتی می تواند در صورت نیاز طنز را چاشنی گزارشهای خود کند.