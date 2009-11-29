برداشت علوفه از مراتع خوزستان 50 درصد کاهش یافت

علیرضا صابر پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: با اجرای طرحهای آبخیزداری امسال 65 میلیون متر مکعب از آبهای سطحی در استان خوزستان مهار می شود.

وی افزود: برای کنترل آبهای سطحی و فرسایش خاک 13 طرح آبخیزداری با 55 میلیارد ریال اعتبار در استان در حال اجراست و این طرحها در سطح 60 هزار هکتار از حوزه های آبخیز استان اجرا می شود.

صابرپور مهار آبهای سطحی و تزریق آن به سفره های زیرزمینی را از مزایای طرحهای آبخیزداری برشمرد و افزود: این طرحها شامل ساخت بند خاکی، پخش سیلاب، ساخت دیوار ساحلی، بند سنگ و سیمان، گابیون بندی و خشکه چینی و یازده هکتار عملیات تراس بندی، بانکت، علوفه کاری و اصلاح مراتع است.

وی تصریح کرد: این طرحها از اردیبهشت آغاز شده است و تا پایان امسال ادامه می یابد.

وی با اشاره به اینکه خشکسالی تولیدات علوفه مراتع راکاهش داده و پوشش گیاهی را دچار آسیب کرده است، افزود: میزان علوفه قابل برداشت از مراتع استان به طور معمول 225 هزار تن در سال بود که این میزان بر اثر خشکسالی به حدود 112 هزار تن رسیده است.

صابر پور به دیگر پیامدهای خشکسالی اشاره کرد و گفت: براثر وقوع این پدیده، ظرفیت مراتع استان به شدت پایین آمده و گیاهان خوشخوراک از بین رفته و گیاهان مرتعی به آفات وامراض دچار شده اند.

صابرپور خسارت ناشی از خشکسالی در بخش کاهش تولید علوفه در مراتع استان را بالغ بر 225 میلیارد ریال برآوردکرد.

استان خوزستان دارای دو میلیون و 488 هزار و 604 هکتار مرتع است.