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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۳

از سرگیری یورش عربستان به یمن/ مفقود شدن 9 نظامی سعودی

از سرگیری یورش عربستان به یمن/ مفقود شدن 9 نظامی سعودی

از سرگیری بمباران مواضع گروه الحوثی در یمن از سوی عربستان و مفقود شدن 9 نظامی سعودی از جمله تحولات امنیتی یمن به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، یک فرمانده نظامی عربستان سعودی اعلام کرد که جنگنده های سعودی امروز بمباران مواضع حوثی ها در یمن را از سر گرفتند.

وی تاکید کرد که [در این بمباران] شماری از رهبران حوثی از جمله محمد عبدالسلام، ابو یاسر، حمید بدرالدین، یحی قاسم احمد ابو عواضه، ابوعنتر، عبدالواحد ناجی ابو راس و شماری دیگر کشته شدند.

خبر دیگر اینکه دولت عربستان سعودی از مفقود شدن 9 نفر از نظامیان خود در درگیری با گروه حوثی ها در یمن خبر داد.

بنا بر اعلام مقامات دولتی عربستان سعودی، از سرنوشت این افراد اطلاعاتی در دست نیست ولی برخی گزارش ها حاکی از آن است که توسط حوثی ها ربوده شده اند. "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان سعودی نیز روز گذشته اعلام کرد: به هیچکس اجازه نمی دهیم به خاک عربستان تعدی کند.

کد مطلب 991391

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