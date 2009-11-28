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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۳

کاردینال توران:

کاتولیکها معنویت قوی مسلمانان را بیاموزند

کاتولیکها معنویت قوی مسلمانان را بیاموزند

رئیس شورای پاپی گفتگوی بین ادیان واتیکان طی یک نشست گفتگوی دینی در اندونزی تصریح کرد: کاتولیکها باید درسهایی چون معنویت قوی مسلمانان را بیاموزند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری زنیت، کاردینال ژان لوئیس توران رئیس شورای پاپی گفتگوی بین ادیان اظهار داشت: مسلمانان صبح بسیار زود برای اقامه نماز از خواب بیدار می‌شوند و کشیشهای جوان ما باید از این الگو پیروی کرده و برای نیایش و آغاز فعالیتهای روزانه خود صبح بسیار زود از خواب بیدار شوند.

سفر این کاردینال کاتولیک به اندونزی روز سه‌شنبه دهم آذر ماه خاتمه می یابد، وی در این دیدار از مسجد جامع استقلال به‌عنوان بزرگترین مسجد آسیای جنوب شرقی دیدار کرد.

وی طی سخنرانی در کلیسای جامع صعود مریم به آسمان گفت: ما کاتولیکها باید به جوامع اطراف خود توجه کنیم و این امر یکی از معانی گفتگوی بین دینی است. برای به دست آوردن چنین مهارتی باید از معنویتی ژرف برخوردار شویم.

رئیس شورای پاپی گفتگوی بین ادیان واتیکان با رهبران دینی دو سازمان محمدیه و نهضت العلما دیدار کرد و تأکید کرد که موضع بندیکت شانزدهم این است که گفتگوی بین دینی اختیاری نیست بلکه یک ضرورت تلقی می‌شود.

وی ضرورت انجام گفتگوی دینی بر پایه تساهل، احترام دوجانبه و همکاری را مورد تأکید قرار داد.

کد مطلب 991392

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