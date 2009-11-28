روحانیون باید فراجناحی و فراحزبی عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی ظهر شنبه در مراسم عمامه‌گذاری جمعی از طلاب کهنوج، ضمن تبریک عید سعید قربان گفت: روحانیون باید به گونه‌ای باشند که هر کسی از هر گروه و حزبی بتواند مشکلات خود را با آنها مطرح نماید.



وی با بیان این که روحانیت در جامعه باید عامل اتحاد و همبستگی باشد، تصریح کرد: روحانیون باید از اختلافات دوری کرده و مردم را در هر کجا هستند به اتحاد، یکپارچگی و رفع اختلافات دعوت نمایند.



آیت‌الله صافی، به لزوم هوشیاری و بیداری روحانیت در مقابله با فرق باطله به خصوص در مناطق محروم اشاره کرد و افزود: وظیفه اصلی روحانیت هدایت، ارشاد و رفع نابسامانی‌های جامعه در حد توان است، روحانیت باید با مردم باشد و دردهای جامعه را لمس کرده و با مردم همدردی نماید.



این مرجع تقلید، روحانیت را در همه اعصار ملجا و پناهگاه مردم خواند و گفت: روحانیون باید در همه مناطق حضور فعال داشته و پاسخگوی شبهات و تفرقه‌افکنی‌های دشمنان باشند.



وی با اشاره به وظایف سنگین روحانیت در زمان حاضر اضافه کرد: روحانیت باید خودش را برای خدمتگزاری به اسلام و مسلمین آماده کند و خود را سرباز واقعی امام زمان بداند و در جهت رضای خاطر آن وجود نازنین تلاش کند.



آیت‌الله صافی در بخش دیگری از صحبت‌های خویش، با اشاره به مشکلاتی که مردم مناطق محروم دارند و از نظر وضعیت اقتصادی در حد بسیار پایینی می‌باشند، اظهار داشت: حضور شما روحانیون، که از خود آن مردم می‌باشید و درد فقر و محرومیت را از نزدیک چشید‌ه‌اید باعث امیدواری و دلگرمی مردم به سربازان امام زمان(عج) و روحانیت می‌باشد.



این استاد برجسته حوزه علمیه قم، با اشاره به حوزه علمیه شهرستان کهنوج که طلاب سه استان محروم کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در آن به تحصیل اشتغال دارند، و فعالیت‌های دشمن در این مناطق محروم گفت: طلاب باید به تمام تجهیزات ارتباطی روز دنیا مجهز باشند و با تمام قوا در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن که همه ادیان آسمانی به خصوص اسلام و مذهب حقه تشیع را نشانه گرفته‌اند، ایستادگی کنند.



وی با تأکید بر جدیت طلاب و روحانیون در فراگیری علوم اهل بیت(ع) گفت: مهمترین عامل پیشرفت برای یک روحانی نیت خالص و خدمت بدون منت به مردم است.