ایجاد فضای باز رسانه ای مانع تاثیرگذاری تهمت/رقیب را دشمن ندانیم

محمد جواد حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بیانات اخیر رهبرمعظم انقلاب مبنی بر ضرورت پرهیز از تخریب چهره های نظام گفت: ورود رهبر انقلاب به این موضوع در یک دیدار عمومی بیانگر حاد بودن مشکل و ضرورت توجه جدی به آن است، همچنانکه پیش از این نیز رهبری صرفا در مواردی که در حوزه های اجتماعی و سیاسی و یا اجرایی و تقنینی روبه بحران می رفت، ورود می کردند.

مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی در آسیب شناسی بروز شایعات در جامعه گفت: بروز و اثر گذاری شایعات زمانی رخ می دهد که نهادهای رسمی و شناخته شده اطلاع رسانی در جامعه محدود شده باشند و اعتماد مخاطبان به کانالهای انتشار خبر خدشه دار شده باشد در چنین شرایطی شایعه بر امواج ساختگی قرار می گیرد و مخاطب خود را می یابد.

وی یاد آور شد که در چنین فضایی رسانه های خارجی و معاند در پی تحقق منافع خود با تولید شایعه بر مخاطبان اثر خواهند گذاشت.

این فعال سیاسی و رسانه ای راه جلوگیری از چنین روندی را سعه صدر و تساهل و تسامح حکومت متناسب با رافت اسلامی در برابر رسانه های شناسنامه دار جریانات سیاسی خواند و تاکید کرد که در مقابل مسئولان رسانه ها باید مسئولیت اخبار منتشر شده در رسانه متبوع خود را بپذیرند.

وی درباره انتقاد رهبر معظم انقلاب از منافق نامیدن افراد در پی بروز خطا و ضد ولایت فقیه خواندن آنان به دلیل اختلاف نظر گفت: در جامعه رو به تکامل نظرات مختلف می تواند سازنده باشد و امام خمینی (ره) بر همین اساس مناظرات در دانشگاه ها و حوزه ها و حتی به تعبیری تخطئه‌ها را نیز سودمند می دانستند.

عضو شورای مرکزی اعتماد ملی تاکید کرد: طبیعت عرصه سیاسی دست به دست شدن قدرت است و اگر قرار باشد هر گروه، گروه رقیب را برانداز، منافق و توطئه گر بنامد، جامعه به وضعیتی بحرانی کشیده می شود.

حق شناس گفت: رقیب را دشمن فرض نکنیم و بدانیم که هر دولتی با حضور یک رقیب قدرتمند، برنامه محور و سازمان یافته پیشرفت می کند.