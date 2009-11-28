اداره کل تبلیغات اسلامی قم با کمبود اعتبارات روبروست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری، بعد از ظهر شنبه طی سخنانی در دیدار با آیتالله جوادی آملی گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان برای این که بتواند نیازمندیهای فرهنگی و تبلیغی قم و کشور را جوابگو باشد نیازمند اعتبارات مناسبی است.
وی با بیان این که قم دچار محرومیتهای اجتماعی و فرهنگی است، اظهار داشت: استان قم دارای ظرفیتهای عظیم علمی و پژوهشی است که اگر بهاین ظرفیتها درست توجه شود و اعتبارات مالی مناسب برای به فعلیت درآمدن آنها صرف شود قطعا قم میتواند نیازهای فرهنگی، علمی و تبلیغی کل کشور را پوشش دهد.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان در ادامه با بیان این که سازمان تبلیغات اسلامی یکی از منحصر به فردترین مجموعههای منسجم فرهنگی و تبلیغی در سراسر کشور است، گفت: یکی از مهمترین فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور در دهه سوم فعالیت خود، ایجاد مؤسسه تبیان میباشد که در عرصهایجاد سایت و تولید نرم افزارهای مختلف فرهنگی و تبلیغی، منشا خدمات بسیاری به ویژه برای نسل جوان بوده است.
وی ساماندهی هیئات مذهبی، ایجاد کانون مداحان، تقویت حوزه ادبیات و رمان نویسی در حوزه هنری و... را از جمله مهمترین فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی میکوشد در دوره جدید فعالیت خود متناسب با شرایط و تحولات روز کشور و جهان، ساز و کارهای لازم را با بهرهگیری از فناوریهای نوین ایجاد کند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان قم از کمبود اعتبارات این اداره کل خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری، بعد از ظهر شنبه طی سخنانی در دیدار با آیتالله جوادی آملی گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان برای این که بتواند نیازمندیهای فرهنگی و تبلیغی قم و کشور را جوابگو باشد نیازمند اعتبارات مناسبی است.
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