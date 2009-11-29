پاسخ وزیرعلوم درباره تغییر معاون دانشجویی وزارت علوم/ از ملاباشی راضیم

کامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "دکتر ملاباشی معاون دانشجویی وزارت علوم هستند و کارشان را انجام می دهند."

وی ادامه داد: "دکتر ملاباشی بسیار خوب هم کارشان را در معاونت دانشجویی وزارت علوم انجام می دهند. ما هم در خدمت ایشان هستیم. دکتر ملاباشی از دوستان بسیار قدیمی بنده نیز هستند."

وقتی از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سئوال شد که "با توجه به اینکه حکم دکتر ملاباشی مربوط به زمان محمد مهدی زاهدی وزیر سابق علوم است آیا نباید برای ادامه فعالیت وی به عنوان معاون دانشجویی وزارت علوم حکم جدیدی از سوی وزیر فعلی علوم صادر شود؟" به مهر گفت: "می خواهید شما به جای من بنشینید و حکم صادر کنید."