کشته شدن یک نظامی آمریکا/ اصابت موشک به پادگان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ترند، مقامات ارتش آمریکا در بیانیه ای از کشته شدن یک نظامی خود در عراق خبر دادند.

این نظامی آمریکایی که در یک حادثه غیر نظامی زخمی شده بود روز گذشته کشته شد.

خاطرنشان می شود که شمار تلفات انسانی ارتش آمریکا در عراق در سال جاری میلادی به 145 نفر رسیده است.

از زمان حمله نظامی آمریکا به عراق در سال 2003 تاکنون شمار تلفات انسانی ارتش آمریکا در عراق به چهار هزار و 366 نفر رسیده است.

سال 2007 خونین ترین سال برای حضور آمریکا در عراق بوده است به طوری که در این سال 904 تن از نظامیان آمریکایی کشته شدند.

خبرگزاری اصوات العراق نیز به نقل از یک منبع ارتش عراق اعلام کرد: روز گذشته یک فروند موشک کاتیوشا در اطراف پادگان وابسته به نیروهای آمریکایی در غرب استان دیوانیه اصابت کرد.

این حمله تلفاتی در بر نداشت.