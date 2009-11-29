مهدی ایرانمنش رئیس فعلی دفتر مرکزی هیئت امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه گمانه زنی هایی که در ارتباط با تغییر رئیس این دفتر می شود، گفت: "هنوز در این مسئولیت فعالیت می کنم و چنین خبری صحت ندارد."

به گزارش مهر، چند منبع خبری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تغییر معاون دانشجویی وزارت علوم و انتخاب قریب الوقوع فردی جدید به جای محمود ملاباشی در سمت معاونت دانشجویی وزارت علوم خبر می دهند.

بر اساس اخبار این مسئولان در وزارت علوم محمود ملاباشی پس از کنار رفتن از معاونت دانشجویی وزارت علوم به عنوان رئیس دفتر مرکزی هیئت امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می شود.