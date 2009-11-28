به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 14 امروز تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در ورزشگاه فولادشهر و به قضاوت هدایت ممبینی به مصاف هم رفتند که در پایان تیم سپاهان با نتیجه 2 بر1 برابر سرخپوشان تهران به پیروزی رسید.

در نیمه اول این دیدار که زیر بارش شدید برف برگزار شد ابراهیم توره در دقیقه 26 سپاهان را پیش انداخت. در ادامه این نیمه شیث رضایی مدافع و کاپیتان پرسپولیس به دلیل خطای آشکار بر روی محرم نویدکیا در موقعیتی تک به دروازه، با کارت قرمز داور از زمین اخراج شد.

در نیمه دوم پرسپولیس توانست در دقیقه 65 با ضربه سپهرحیدری به گل تساوی دست پیدا کند. این تیم حتی فرصت پیروزی 2 بر یک برابر سپاهان را نیز به دست آورد اما عادل کلاه کج در دقیقه 69 ضربه پنالتی را به دستان سیدمهدی رحمتی کوبید تا این فرصت را از تیمش بگیرد.

در ادامه این بازی و در دقیقه 89 میثاق معمارزاده روی بازیکنان سپاهان مرتکب خطای پنالتی شد که هادی عقیلی این ضربه را به گل برتری سپاهان تبدیل کرد. یک دقیقه بعد این پرسپولیس بود که صاحب یک ضربه پنالتی شد اما هادی نوروزی هم مثل کلاه کج نتوانست دروازه سیدمهدی رحمتی را بازکند و دروازه بان ملی پوش سپاهان در یک روز بیادماندنی دو پنالتی پرسپولیسی ها را گرفت.

با این پیروزی سپاهان 34 امتیازی شد و به صدر جدول رده بندی بازگشت. پرسپولیس هم با 26 امتیاز در رده ششم جدول باقی ماند تا زلاتکو کرانچار نیم فصل رسمی اول را با شکست به پایان برساند و موقعیت مطلوبی در این باشگاه نداشته باشد.