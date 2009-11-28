برهنه کردن زندانیان افغان و تصویربرداری از آنها توسط نظامیان آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست نوشت که نظامیان آمریکایی زندانیان خود در زندان بگرام افغانستان را مورد شکنجه قرار داده اند. این اتفاق که در زمان ریاست جمهوری "باراک اوباما" روی داده موجب انتقاد از عملکرد دولت وی شده است.

بر اساس این گزارش "عیسی محمد" و "عبدالرشید" دو نوجوان 17 و 16 ساله افغان با ارائه شکایاتی علیه این نظامیان خواستار مجازات آنها شده اند. به گفته این شاهدان، نظامیان آمریکایی آنها را در زندان بگرام به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و در حالت برهنه از این دو تصویر برداری کرده اند.

این گزارش می افزاید هر چند صحت گفته های این دو نوجوان هنوز به اثبات نرسیده است اما شواهد حاکی از بازداشت دو هفته ای آنها در سلولهای انفرادی بتنی و شکنجه از طریق ممانعت از خواب و ضرب و شتم شدید است.

اتهام این نوجوانان همکاری با گروههای شبه نظامی بوده است که نظامیان آمریکایی در تلاش برای دستیابی به اطلاعاتی در این مورد اقدام به شکنجه آنها با شیوه های وحشیانه کرده اند.

گفتنی است که زندان بگرام معروف به گوانتانامو افغانستان در یک پایگاه نظامی به همین نام در شمال کابل واقع شده و برخی زندانیان از حدود شش سال پیش در این محل نگهداری می شوند که بیشتر به اتهام دست داشتن در فعالیتهای تروریستی و بدون اینکه محاکمه شوند در زندان به سر می برند.

از سوی دیگر خبرگزاری اتریش گزارش داد که 12 تن از زندانیان یک زندان در غرب افغانستان از این محل گریخته اند. بر اساس این گزارش افراد مذکور با حفر تونل موفق به فرار از این زندان مملو از زندانی شده اند.

این در حالی است که در بین آنها تعدادی از شبه نظامیان طالبان و قاچاقچیان مواد مخدر نیز وجود داشته است. به گفته مقامهای این زندان فرد سیزدهم که قصد فرار داشته دستگیر شده و گفته است که دوازده نفر مذکور نیمه های شب از تونلی که خود حفر کرده بودند، گریخته اند.