به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، پروژه ای که تاکنون سه مدیر عامل را به خود دیده است امروز تنها یک مدعی دارد و آن هم استاندار لرستان است که یکی از دغدغه های بزرگش را اجرایی شدن انتقال خط گاز خرم آباد می داند.

صابری هم از وضعیت موجود گلایه مند است. یکی از برنامه های هفتگی اش این روزها رفتن سر پروژه خط انتقال گاز خرم آباد است که معطل رسیدن لوله 36 اینچ شده است و به راحتی می توان دغدغه ها و نگرانیها را از چهره استاندار لرستان خواند.

پس از انتشار گزارش خبرگزاری مهر با عنوان "یک پروژه و سه مدیر عامل" استاندار لرستان خبرنگار مهر را برای آگاهی از روند کار پروژه به دفتر کار خود دعوت کرد تا گفتگوی زیر شکل بگیرد.

اجرای 12.5 کیلومتر از پروژه تا پایان آذرماه/جبران کمبودها تا سه ساعت!

استاندار لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: به محض تامین لوله مورد نیاز تلاش می کنیم تا پایان آذرماه 12.5 کیلومتر دیگر از خط انتقال گاز سامن - خرم آباد اجرا می شود.

وی با یادآوری اینکه خط انتقال گاز خرم آباد از سه راهی سامن ملایر شروع می شود، افزود: تاکنون از این مسیر 167 کیلومتری تنها 25 کیلومتر اجرا شده است که در صورت اجرای 12.5 کیلومتر دیگر میزان پیشرفت این پروژه به 37.5 کیلومتر خواهد رسید.

صابری ادامه داد: در صورت اجرای 12.5 کیلومتر دیگر از این پروژه پس از تزریق گاز در لوله این پروژه می تواند یک کپسول ذخیره خوبی برای خرم آباد باشد.

استاندار لرستان یادآور شد: پس از اجرای 37 کیلومتر از خط انتقال گاز خرم آباد این خط به خط انتقال 20 اینچی که قبلا وجود داشته است متصل شده و میزان فشار گاز را به گفته کارشناسان حدود 40 پوند بالا می برد.

صابری خاطر نشان کرد: با اجرایی شدن این میزان از خط انتقال گاز سامن - خرم آباد در صورت افت فشار گاز در خرم آباد کمبودهای احتمالی را حداقل تا مدت زمان دو تا سه ساعت جبران می کند.

مشکل افت فشار گاز حل نمی شود/بلاتکلیفی تامین گاز صنایع و نیروگاه سیکل ترکیبی لرستان

وی تاکید کرد که البته مشکل گاز خرم آباد با اجرای این میزان از خط انتقال گاز مرتفع نخواهد شد چون بر اساس مصوبه هیئت دولت که بر مبنای نیاز واقعی منطقه بوده است این خط باید هم کمبود های ناشی از افت فشار گاز مردم را جبران کند و هم گاز مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد و هم گاز مورد نیاز برای صنایع در حال بهره برداری و ساخت را تامین کند.

استاندار لرستان یادآور شد: همچنان پیگیر هستیم که با تامین اعتبار مورد نیاز کار اجرای این پروژه هر چه سریعتر به سامان برسد.

صابری با اشاره به اینکه پیمانکار طرح پیمانکار قابلی است، گفت: جاده دسترسی و حفاری های مورد نیاز پروژه تا نزدیکی شهر زاغه ایجاد شده است تا به محض رسیدن لوله ها کار جوشکاری و جانمایی انجام شود.

وی خاطر نشان کرد: آنچه مسلم است که با وضعیت شبکه گازرسانی موجود با مختصر کاهش درجه هوا و افزایش برودت دچار افت فشار گاز خواهیم شد و صاحبان گاز خانگی دچار مشکل می شوند و مجبور می شویم که صنایع را از مدار خارج کنیم تا گاز به مشترکان گاز خانگی برسد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه به جد به دنبال تامین اعتبار مورد نیاز از محل منابع داخلی هستیم، تصریح کرد: برای اجرای هر کبلومتر خط انتقال گاز اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان نیاز است که شرکت گاز توانایی تامین این میزان اعتبار را ندارد.

صابری ضمن دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اجرای پروژه خط انتقال گاز خرم آباد، عنوان کرد: در حال حاضر مشکل اصلی این پروژه کمبود اعتبار است که در صورت پیدا کردن سرمایه گذار به طور قطع به نتیجه مثبتی خواهیم رسید.

آیا پروژه خط انتقال گاز خرم آباد 12 سال به طول می انجامد؟ /چهار سال و 20 درصد پیشرفت فیزیکی!

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا پروژه ای که در طول چهار سال 20 درصد پیشرفت داشته ممکن است بهره برداری از آن تا 12 سال طول بکشد؟ گفت: متاسفانه دیرکرد پروژه به دلیل کمبود اعتبار بوده و مشکل دیگری ندارد.

استاندار لرستان با یادآوری اینکه پروژه خط انتقال گاز سامن - خرم آباد 180 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، ادامه داد: اگر سرمایه گذاری پیدا شود که بخشی از این اعتبار را تامین کند شرکت گاز آمادگی دارد ضمانت دهد که به هر میزان سرمایه تامین شود آن را بازپرداخت خواهد کرد.

به هر حال استاندار لرستان معتقد است که برای اجرای این پروژه نیاز به طی شدن 12 سال دیگر نیست تنها اگر اعتبار مورد نیاز اجرای آن یا از طریق بخش خصوصی و یا از طریق دولت تامین شود.

دغدغه ها در آستانه زمستان رنگ می گیرد

پروژه خط انتقال گاز خرم آباد که از سال 83 در برنامه های شرکت گاز قرار دارد و در سال 84 با تصویب در جلسه هیئت دولت در قالب سفر های استانی دور اول به نوعی تبدیل به یک مصوبه قطعی شده بود هم اکنون با پیشرفت 20 درصد با کمبود اعتبار مواجه است.

این در حالی است که با توجه به قرار گرفتن لرستان به اصطلاح در انتهای خط انتقال گاز هر ساله مشکل افت فشار گاز در این استان قابل پیش بینی بوده و دور از انتظار نیست.

در سال 86 که لرستان یکی از زمستانهای سرد خود را پشت سر گذاشت گاز بیش از 60 هزار مشترک خرم آبادی و گاز بخشی از شهرستانهای پلدختر و کوهدشت قطع شد تا در آن روزها استاندار لرستان با قطع گاز ادارت و صنایع تلاش خود را برای بهبود وضعیت موجود در بخش خانگی به کار بگیرد.

آن روزها بازهم از وضعیت عدم اجرای پروژه خط انتقال گاز خرم آباد انتقادهای زیادی مطرح شد که هیچ گوش شنوایی برای این مشکل پیدا نشد و حال در آستانه زمستان و در حالیکه روزهای سرد لرستان برفگیر و کوهستانی آغاز شده است، دغدغه های در این زمینه بازهم رنگ نگرانی به خود گرفته است.

به هر حال به نظر می رسد تلاش برای تامین اعتبار و اجرای این خط انتقال که برای تامین گاز مشترکان لرستانی چه در بخش خانگی و چه صنایع و همچنین در زمینه راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد نقش حیاتی دارد باید به طور جدی تر از سوی مسئولان ارشد شرکت گاز در کشور در دستور کار قرار گیرد.