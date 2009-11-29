به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله عبدالله جوادی آملی در دیدار با مدیر کل و مسئولان اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم اظهار داشت: از آن جا که اکثریت مردم جامعه ما دین خود را از همین حسینیه‌ها، مساجد و منابر دارند لذا باید این نهاد‌ها به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین سرمایه و ذخیره اسلام و روحانیت حفظ شود.



وی افزود: مساجد، منابر و حسینیه‌ها سند 6 دانگ شرف و مقاومت این کشور در برابر دشمنان هستند و اگر خدای ناکرده تضعیف شوند ممکلت ما همچون قضایای جنگ جهانی دوم و کودتای ننگین 28 مرداد، تسلیم بیگانگان می شود.



جوادی آملی ادامه داد: ما در جریان دفاع مقدس، 10 سال با دشمنان جنگیدیم نه 8 سال چرا که در دو سال ابتدای انقلاب نیز با شورش‌ها و کود‌تا‌های داخلی در نبرد بودیم و رمز موفقیت و استقامت ما در جنگ تحمیلی وجود همین مساجد و حسینیه‌ها و قیام روحانیت، مراجع و امام راحل بود.



ارتباط سازمان تبلیغات اسلامی با علما و مراجع تقلید نباید در حد تشریفات باشد



وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر این که ارتباط سازمان تبلیغات اسلامی با علما و مراجع تقلید نباید در حد تشریفات باشد، ابراز داشت: ارتباط سازمان تبلیغات اسلامی با علما و روحانیت باید از دو منظر باشد، نخست آن که این سازمان پیام و آثار علما را به جامعه عرضه و دیگر آن که نیاز‌ها و مشکلات روز جامعه را به علما منتقل کند.



جوادی آملی فعالیت‌ سازمان تبلیغات اسلامی را در سه محور تبلیغ، تعلیم و تحقیق عنوان کرد و گفت: سازمان تبلیغات باید با تأسی از شیوه انبیای الهی در ارشاد و هدایت اقشار مختلف مردم، برای خواص جامعه از شیوه تحقیق، برای حوزویان و دانشگاهیان از شیوه تعلیم و برای توده‌های مردم که دین خود را از مساجد و حسینیه‌ها و منابر دارند از شیوه تبلیغ استفاده نماید.



وی در پایان به نقش و اهمیت دعا و عنایات الهی در حفظ و حراست از این کشور اسلامی اشاره کرد و گفت: جمعیت شرکت کننده در مراسم روز عرفه نشان داد که مردم دین خود را از همین نماز جمعه‌ها و منابر و تبلیغات دینی دارند و ما باید قدردان این سرمایه الهی بوده و در حفاظت از آن کوشا باشیم.