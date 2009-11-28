به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 88 دانشگاه آزاد اسلامی روز جمعه 13 آذر ماه در دو نوبت صبح و عصر در تهران و 201 حوزه امتحانی با حضور 283 هزار و 955 نفر در برگزار می شود. از میان شرکت کنندگان 31 درصد زن معادل 87 هزار و 619 نفر و 69 درصد مرد معادل 196 هزار و 636 نفر هستند.

توزیع کارت این آزمون به صورت اینترنتی از طریق سایت www.azmoon.org از ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 10 آذر 88 آغاز می‌شود و تا یک ساعت قبل از شروع آزمون ادامه خواهد داشت. داوطلبان این آزمون می‌توانند با وارد کردن شماره پرونده و کد رهگیری که در هنگام ثبت نام دریافت کرده‌اند نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.

اطلاعات فردی و آزمون شخص داوطلب به همراه عکس وی در کارت ورود به جلسه درج شده است و داوطلبان در صورت وجود هر مشکلی در اطلاعات مندرج در کارت لازم است در روزهای سه‌شنبه تا پنج‌شنبه 12 آذر 88 با مراجعه به باجه رفع نقص پیش‌بینی شده در حوزه امتحانی خود در فرم ثبت نام اینترنتی درج کرده‌اند نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام کنند.

برای داوطلبانی که محل آزمون خود را شهر تهران تعیین کرده‌اند، چهار باجه جهت رفع نقایص احتمالی در کارت ورود به جلسه پیش‌بینی شده که لازم است در خلال روزهای مذکور به محلهای در نظر گرفته شده در این خصوص که طی اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه و دوشنبه، 8 و 9 آذر ماه 88 از طریق روزنامه آفرینش منتشر می‌شود و به طورهمزمان در پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون به آدرس www.azmoon.net قابل مشاهده است مراجعه کنند.

نتایج آزمون کارشناسی ناپیوسته در هفته آخر دی ماه اعلام خواهد شد.