۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۸

هفته هفدهم لیگ برتر /

شکست استقلال مقابل پیکان در پایان نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال استقلال و پیکان با پیروزی شاگردان حمید درخشان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های استقلال تهران و پیکان قزوین عصر امروز در چارچوب هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر به قضاوت خداداد افشاریان در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم رفتند که نیمه اول این دیدار با برتری 2-1 تیم پیکان به پایان رسید.

در این دیدار که در حضور نزدیک به 10 هزار نفر و زیر نور برگزار شد، ابتدا امیرحسین صادقی مدافع پیش تاخته استقلال در دقیقه 16 دروازه تیم پیکان را باز کرد.

سعید دقیقی در دقیقه 38 روی اشتباه محرز امیر حسین صادقی گل تساوی پیکان را وارد دروازه استقلال کرد.

در واپسین دقایق نیمه اول این تیم پیکان بود که برتری 45 دقیقه اول را به نام خود ثبت کرد. مجید خدابنده لو در شرایطی مشکوک در دقیقه 44 گل برتری تیمش را به ثمر رساند تا میهمان با خوشحالی نیمه اول را به پایان برساند.

