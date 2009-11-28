به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار پس از شکست 2 بر یک تیمش مقابل سپاهان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: بازی در این شرایط بسیار دشوار است با این حال ما توانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم. خوشبختانه مقابل تیم خوب سپاهان با 10 بازیکن بازی خوبی را ارائه کردیم اما نتوانستیم به نتیجه مورد نظر خود دست یابیم.

وی افزود: با یک بازیکن کمتر و دو پنالتی که از دست دادیم نمی توانم از عملکرد تیمم راضی نباشم. با این حال اگر شاگردانم قدری تمرکز داشتند می توانستند بهتر بازی کرده و نتیجه بگیرند.

کرانچار ضمن تبریک به سپاهان گفت: باید از هواداران دو تیم تشکر کنم که با حسن توجه خود باعث شدند بازی در فضای آرام برگزار شود.

سرمربی تیم پرسپولیس خاطرنشان کرد: از تیم پرسپولیس با وجود یک بازیکن کمتر آن هم در زمین سپاهان نمی شد بیش از این انتظار داشت شاید اگر بازیکنانم قدری دقت عمل به خرج می دادند در پایان نتیجه ای غیر از این رقم می خورد.

وی ادامه داد: شاید اگر پنالتی کلاه کج به گل تبدیل می شد روند بازی تغییر می کرد اما متاسفانه ما پنالتی دوم را نیز به راحتی از دست دادیم.

کرانچار ادامه داد: با اینکه نتیجه نگرفتیم اما پرسپولیس خیلی بهتر از نیم فصل اول بود که این برای ما امیدوار کننده است و ما را امیدوار می کند که در نیم فصل دوم بهترعمل کنیم.

سرمربی تیم پرسپولیس خاطرنشان کرد: ما بر اساس اشتباهات فردی به نتیجه مطلوب نرسیدیم.

وی نقش رحمتی را در نتیجه گیری سپاهان تعیین کننده خواند و گفت: رحمتی فوق العاده کار کرد و باعث شد تیمش به پیروزی برسد.

کرانچار در خصوص اینکه چرا پرسپولیس به راحتی پنالتی ها را از دست می دهد گفت: ما برای پنالتی تمرین کرده بودیم و پنالتی زن های ما مشخص شده بود قبل از بازی خلیلی، کلاه کج و نوروزی را برای پنالتی زدن انتخاب کرده بودیم که دو نفر از آنها در بازی امروز پنالتی های خود را ازدست دادند.

او استقلال و ذوب آهن را رقبای تیمش برای قهرمانی خواند و افزود: هر چند سپاهان امروز صدرنشین است و تیم های ذوب آهن و استقلال نیز بالاتر از ما هستند اما این تیم ها بازی در رقابت های قهرمانی اسیا را پیش رو دارند که این باعث تحلیل رفتن قوای آنها می شود.

وی در مورد شرایط بازیکنانی مثل هوارملا محمد و وسلی برازیلیا گفت: ملا محمد پس از بازی تیم ملی عراق باید خود را به اردوی پرسپولیس می رساند اما در تاریخ مقرر به تهران نیامد او باید در قبال این تخلف پاسخگو باشد اما غیبت برازیلیا موجه بود او مشکل خانوادگی داشت. ما در خصوص برخورد با این دو بازیکن دخالت نمی کنیم و آنها را به کمیته انضباطی باشگاه می سپاریم.

کرانچار درخاتمه گفت: در حال حاضر اختلاف امتیازات ما با سپاهان زیاد است اما با تیم های دیگر چندان فاصله نداریم و می توانیم این فاصله را جبران و خود را به بالای جدول برسانیم و بتوانیم سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنیم.