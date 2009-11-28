پاسخ سرد اعضای ناتو به درخواست آمریکا برای افزایش نیرو در افغانستان

نی بر به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی پرسه چاپ اتریش، با وجود تلاشهای فراوان دولت آمریکا برای جلب نظر اعضای ناتو جهت اعزام نیروی بیشتر به افغانستان، آنها تنها با افزایش 4 تا 6 هزار تن از نیروهای خود در این کشور موافق اند.

این مطلب را یک مقام ناتو پس از برگزاری نشست مقامهای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در بروکسل اعلام کرد. به گفته وی اگر چه بیشتر اعضای ناتو با افزایش نیروهای خود در افغانستان موافق اند، با این حال میزان این افزایش را تنها تا سقف 6 هزار نفر تایید کرده اند.

این تصمیم در واکنش به درخواست دولت "باراک اوباما" از ناتو برای افزایش شمار نیروهایش در افغانستان صورت گرفته که در راستای راهبرد جدید آمریکا در این کشور ارزیابی می شود.

این در حالی است که گزارشهای فرماندهان جنگ افغانستان بر لزوم اعزام بیش از 40 هزار سرباز دیگر به این کشور تاکید دارد. ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده آمریکایی این جنگ بارها از واشنگتن خواسته است که این تعداد نیرو را هر چه سریعتر به افغانستان گسیل دارد.

از سوی دیگر منابع آمریکایی از احتمال اعزام 30 هزار نیروی نظامی این کشور به افغانستان در چارچوب راهبرد جدید دولت اوباما خبر می دهند. بر این اساس قرار است این تصمیم رسما در روز اول دسامبر توسط اوباما اعلام شود.

در عین حال مقامهای ناتو نیز توافق کرده اند که برنامه جدید خود در افغانستان را که شامل افزایش 6 هزار نفری نیرو در این کشور می شود، طی کنفرانسی در روز هفتم دسامبر به اطلاع عموم برسانند.