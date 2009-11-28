علی حسینی آسیب دید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسینی ملی پوش دسته 105+ کیلوگرم کشورمان در هفتاد و هفتمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان از ناحیه آرنج چپ دچار آسیب دیدگی شد.
علی حسینی در سال 2005 و در رقابت های قهرمانی آسیا در دوبی نیز از همین ناحیه دچار مصدومیت شده بود و طی روزهای گذشته نیز احساس درد خفیفی در ناحیه آرنج احساس می کرد.
وی عصر امروز و در سال تمرین کنتکس گویانگ در حالی که در حال تمرین حرکت یکضرب بود هنگام بالای سر بردن وزنه آسیب دید و سالن تمرین را ترک کرد.
سعید علی حسینی ملی پوش دسته فوق سنگین ایران به دلیل آسیب دیدگی به احتمال فراوان قادر نخواهد بود در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان در گویانگ کره جنوبی شرکت کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسینی ملی پوش دسته 105+ کیلوگرم کشورمان در هفتاد و هفتمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان از ناحیه آرنج چپ دچار آسیب دیدگی شد.
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