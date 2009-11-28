علی حسینی آسیب دید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسینی ملی پوش دسته 105+ کیلوگرم کشورمان در هفتاد و هفتمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان از ناحیه آرنج چپ دچار آسیب دیدگی شد.



علی حسینی در سال 2005 و در رقابت های قهرمانی آسیا در دوبی نیز از همین ناحیه دچار مصدومیت شده بود و طی روزهای گذشته نیز احساس درد خفیفی در ناحیه آرنج احساس می کرد.



وی عصر امروز و در سال تمرین کنتکس گویانگ در حالی که در حال تمرین حرکت یکضرب بود هنگام بالای سر بردن وزنه آسیب دید و سالن تمرین را ترک کرد.