شکست استقلال برابر پیکان در ورزشگاه آزادی/ سقوط به رده چهارم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های استقلال تهران و پیکان قزوین عصر امروز در چارچوب هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر به قضاوت خداداد افشاریان در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم رفتند که در پایان تیم فوتبال پیکان موفق شد حریف خود را با نتیجه 3 بر 2 شکست دهد.

در این دیدار برای پیکان سعید دقیقی دقیقه 38 ، مجید خدابنده لو دقیقه 44 و حمید هدایتی دقیقه 69 گل زدند و برای استقلال نیز امیرحسین صادقی در دقیقه 16 و حسین کاظمی در دقیقه 66 گل زدند.

در این دیدار پرحاشیه خداداد افشاریان و کمک هایش بارها مورد توهین برخی تماشاگران استقلال قرار گرفتند. در صحنه گل دوم پیکان کمک داور دوم افشاریان در اعلام بیرون رفتن توپ اشتباه کرد و همان توپ به گل تبدیل شد.

تیم فوتبال استقلال که باید هفته هجدهم در اصفهان به مصاف تیم فوتبال سپاهان با امیرقلعه نویی برود، با قبول این شکست با 27 امتیاز به رده چهارم سقوط کرد و پیکان با 28 امتیاز به رده سوم صعود کرد.