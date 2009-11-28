اظهار نظر بازیکنان استقلال پس از شکست برابر پیکان/ داور مقصر شماره یک!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال دیدار هفته هفدهم خود را در شرایطی برابر پیکان قزوین با نتیجه 3 بر 2 واگذار کرد که حضور بیش از 10 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی بر فشار بار روانی بازیکنان افزوده بود.

امیرحسین صادقی مدافع استقلال با بیان اینکه بازیکنانشان در این دیدار تمرکز لازم را نداشتند گفت: متاسفانه هم باید با مسائل درون زمین مبارزه کنیم و هم حاشیه هایی که از روی سکوها درست می شود.

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: موقع گرم کردن باید به فکر این باشیم که روی سکوها چه بازیکنانی را تشویق می کنند و حاشیه ها از کجا شروع می شود و داخل زمین هم باید با اشتباهات داوری مبارزه کنیم.

صادقی اعتراض به شکست استقلال را حق هواداران دانست و گفت: آنها مقصر نیستند و توقع شان بجاست. مقصر آنهایی هستند که برای استقلال حاشیه درست می کنند.

رضا عنایتی مهاجم استقلال نیز گفت: در جریان بازی و خصوصا بعد از اشتباهات داوری بازیکنان ما احساسی شدند و تمرکزشان را از دست دادند.

وی ادامه داد: در این بازی بی تجربگی کردیم و دیداری را که می توانستیم با پیروزی پشت سربگذاریم به راحتی واگذار کردیم. ما هر چه تلاش کردیم به پیروزی برسیم متاسفانه اشتباهات داوری این اجازه را نداد.

وحید طالب لو دروازه بان استقلال نیز گفت: فوتبال همین است و اشتباهات داوری هم جزوی از فوتبال اما نمی دانم چرا این اشتباهات همیشه باید به ضرراستقلال باشد.

طالب لو در مورد گل دوم پیکان نیز گفت: این گل صدرصد اشتباه بود چرا که توپ از روی خط عرضی عبور کرد و متاسفانه داور این صحنه را ندید. با این حال ما شایسته باخت با سه گل آنهم در ورزشگاه آزادی نبودیم.