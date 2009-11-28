اشتباهات داوری عامل شکست استقلال بود / تشویق قلعه نویی مبارک شما!

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی پس از شکست 3 بر 2 عصر شنبه تیمش برابر پیکان قزوین در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی ضمن بیان این مطلب افزود: در هر دو نیمه شروع خوبی داشتیم اما اشتباهات داوری خصوصا در گل دوم باعث شد بازیکنان رو به بازی احساسی بیاورند و نتوانند نتیجه را از آن خود کنند.

مرفاوی از عملکرد شاگردانش در این دیدار به نیکی یاد کرد و ادامه داد: آنها با تمام توان بازی کردند اما متاسفانه داوری صدرصد در این شکست نقش داشت. نمی دانم چرا هرگاه در مورد داوریها اظهار نظر می کنم در بازی بعدی اشتباهات آنها گریبان تیم ما را می گیرد و شکست می خوریم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به پرسشی که دلیل تشویق امیرقلعه نویی از سوی هواداران استقلال را جویا شد گفت: تشویق آقای قلعه نویی هم مبارک شما(حبرنگاران)!

مرفاوی در پاسخ به پرسش دیگری که مهدی امیرآبادی تا ساعاتی قبل از بازی در ترکیب اصلی بوده اما قبل از بازی به نیمکت ذخیره ها منتقل شده است گفت: این من هستم که تصمیم می گیرم چه بازیکنی به زمین برود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه هنوز خیلی زود است در مورد از دست رفتن شانس قهرمانی این تیم در لیگ برتر حرفی زد تصریح کرد: تیم ما شرایط خوبی دارد و تلاش می کنیم درادامه با برطرف کردن نقاط ضعف هایمان نتایج بهتری کسب کنیم.

مرفاوی از احتمال تغییرات در خط دفاعی تیمش برای دیدار با سپاهان خبر داد و گفت: سعی می کنیم برای دیدارهای آینده تغییراتی در این پست ایجاد کنیم.