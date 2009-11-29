مسعود عنایت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: دیدار سپاهان و پرسپولیس در شرایط جوی نامناسب و در اوج لغزندگی زمین برگزار شد که این وضعیت کار را برای قضاوت داورمسابقه مشکل می کرد، ولی ممبینی با تسلط کاملی که بر روی مسابقه داشت، قضاوت عادلانه و خوبی را به نمایش گذاشت.

عنایت افزود: هرسه پنالتی که در این مسابقه اعلام شد، درست بود و ممبینی به درستی و با شجاعت خطای مدافعان را در داخل محوطه جریمه پنالتی گرفت بدون اینکه بخواهد تحت تاثیر نتیجه مسابقه و عوامل پیرامونی باشد.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال درخصوص اظهارات قلعه نویی که عنوان کرده بود" داوری علیه سپاهان بود"، اظهار داشت: اگر اینطور بود پنالتی که منجر به گل هادی عقیلی بود هرگز اتفاق نمی افتاد. به نظر من آقای قلعه نویی خودش را جای ممبینی بگذارد و ببیند آیا توان اداره کردن چنین مسابقه سنگینی را در آن شرایط سخت جوی را دارد یا نه؟

وی تصریح کرد: آقای قلعه نویی فراموش نکنند که اگر همین شرایط جوی نبود، گل اول سپاهان هرگز اتفاق نمی افتاد.

عنایت درخصوص قضاوت خداداد افشاریان در دیدار تیم های استقلال و پیکان یادآور شد: افشاریان در این دیدار با بدشانسی روبرو شد. در صحنه ای که گل دوم پیکان رقم خورد توپ کاملا از خط عرضی عبور کرد ولی بدلیل اینکه بازیکن پیکان مقابل دید کمک داور را مسدود کرده بود، او نتوانست "اوت شدن" توپ را تشخیص بدهد و گل پیکان را سالم اعلام کرد. البته دور بودن داور از این صحنه نیز در اعلام درستی گل بی تاثیر نبود.

رئیس کمیته داوران تصریح کرد: درجلسه ای که روز یکشنبه با حضور اعضای کمیته داوران خواهیم داشت، قضاوت این دیدار را بررسی خواهیم کرد و درباره داور این مسابقه تصمیم گیری می کنیم ولی آنچه مشخص است، تیم داوری این دیداربه خاطر این اشتباه بزرگ امتیازمنفی می گیرد.

وی با تمجید از تصمیم افشاریان درصحنه ای که توپ در دقایق پایانی به دست مدافع پیکان برخورد کرد، یادآور شد: افشاریان به درستی این صحنه را پنالتی نگرفت تا اشتباهش را با اشتباه دیگری جبران کند.

عنایت در پایان با انتقاد از پخش تصاویر تلویزیونی از اسکوربورد ورزشگاه آزادی یادآورشد: این مسئله برای داوران لیگ برترمشکل ایجاد کرده چرا که پخش دوباره تصاویر باعث برهم خوردن جو ورزشگاه و اعتراض تماشاگران می شود که چنین چیزی در هیچیک از بازیهای رسمی فیفا و AFC مرسوم نیست و در بازیهای بین المللی اجازه پخش صحنه آهسته بازیها داده نمی شود.

وی تاکید کرد : تماشاگران که در ورزشگاه بصورت زنده مسابقه را تماشا می کنند و تماشاگران تلویزیونی هم پای گیرنده های خود بازی را می بینند پس چه لزومی دارد تا صحنه های مشکوک مسابقات در ورزشگاه مجددا پخش شود چنین صحنه هایی جو ورزشگاه بهم بریزد و داور تحت فشار روحی و روانی قرار بگیرد.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و پیکان با برتری 3 بر 2 پیکان به پایان رسید و سپاهان هم 2 بر یک پرسپولیس را شکست داد.