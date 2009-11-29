مدعیان این هفته میزبان هستند/ سوت آغاز رقابتها در تهران و کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها که پنج تیم بصورت دوره ای به مصاف هم می روند درهفته اول تیم گاز اردبیل استراحت دارد.

در یکی دیدارها در سالن انور دولت آباد شهرری تیم سونی تهران که با تلاش حمید سوریان در رقابتها شرکت کرد با داشتن چهره های شاخصی همچون فرشاد علیزاده، امید نورزوی، طالب نعمت پور و چندین چهره ای شاخص دیگر مقابل تیم جوان شهدای نیروی زمینی ارتش قرار می گیرد دیداری که هم اکنون برنده آن مشخص است و شاید مهمترین نکته این دیدار حضور تماشاگران شهرری پس از ساله درسالن کشتی باشد.

در دیگر دیدار تیم گازکرمانشاه با هدایت حسن یوسفی افشار و بهره گیری از کشتی گیرانی نظیر حبیب اخلاقی، افشین بیابانگرد و چندین کشتی گیر شاخص تهرانی میزبان تیم آنزان ایذه است تیمی که تنها با بهره گیری از نیروهای بومی در لیگ شرکت کرده است و می خواهد کشتی در ایذه زنده بماند.

به هرحال درهفته اول رقابتها باید منتظر پیروزی تیمهای سونی تهران و گاز کرمانشاه بود زیرا این تیمها با سرمایه گذاری بیشتر و جذب چهره های سرشناس در این رقابتها شرکت کرده اند.