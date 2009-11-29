ایجاد پایگاه داده توپوگرافی با توان بررسی پیشرفت مصوبات استانی دولت

هادی واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی پایگاه داده توپوگرافی خبر داد و اظهار داشت: با ایجاد پایگاه داده ملی توپوگرافی از 93 درصد کشور نقشه های پوششی تهیه شد. علاوه بر این با تعامل سازمان مراتع و جنگلهای کشور توانستیم پایگاه اطلاعات مراتع و جنگلهای کشور را آماده کنیم که به عنوان زیر ساخت اطلاعات مکانی مراتع و جنگلها کاربردهای وسیعی دارد.



وی همچنین به پایگاه داده های شهرهایی چون قم، خرم آباد و سنندج اشاره و خاطرنشان کرد: این پایگاهها در حال حاضر به بهره برداری رسیده و فعال است.



واعظی با تاکید بر اینکه پایگاه داده های توپوگرافی در زمینه تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطح کشور بسیار کاربرد دارد اظهار داشت: تصمیم گیری در مناطق مختلف کشور مستلزم اطلاعات مکانی است که نقشه های توپوگرافی تولید شده با تمام لایه های اطلاعاتی جزئی چون تعداد درختها، جویها و غیره است ضمن آنکه با تعاملاتی که با ادارات گاز، آب و برق داشتیم توانستیم اطلاعات این حوزه ها را جمع و در این پایگاه داده ها وارد کنیم.



وی ادامه داد: طبق پیشنهادی که به هیئت دولت ارائه شده قرار است این پایگاه داده ها در سطح استانهای کشور را برای هیئت دولت مستقر کنیم تا در سفرهای استانی از آن استفاده کنند. با استفاده از این پایگاه می توان اطلاعات لازم را از هر استان به دست آورد تا در سفرهای بعد میزان پیشرفت مصوبات و پروژه ها را تجزیه و تحلیل کرد.

به گفته معاون فنی سازمان نقشه برداری، این پیشنهاد با استقبال خوبی از سوی معاونان رئیس جمهور مواجه شده است.