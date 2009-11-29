درخشش سینمای ایران در سومین دوره جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک

به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین فیلم فرهادی که نماینده ایران در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان اسکار 2010 است، در بخش‌های بهترین فیلم، فیلمنامه، کارگردانی و بازیگر زن (گلشیفته فراهانی) نامزد دریافت جایزه شده بود و توانست علاوه بر جایزه بزرگ هیئت داوران، جایزه بهترین فیلمنامه را برای فرهادی و سینمای ایران به ارمغان بیاورد.

فیلم سینمایی "سامسون و دلیله" به کارگردانی وارویک تورنتن ـ نماینده سینمای استرالیا در اسکار هشتاد و دوم ـ جایزه بهترین فیلم مراسم اهدای جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک را از آن خود کرد. "زمان باقیمانده" ساخته الیا سلیمان از فلسطین که نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم بود، دیگر جایزه بزرگ هیئت داوران را به خود اختصاص داد.

"شهر زندگی و مرگ" از چین که نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم شده بود، جایزه بهترین کارگردانی را برای لو چوان به ارمغان آورد و جایزه بهترین انیمیشن داستانی به "مری و مکس" به کارگردانی آدام الیوت از استرالیا رسید. "یک زندگی کاملا تازه" از کره جنوبی هم جایزه بهترین فیلم کودک جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک را برد.

فرهادی و آوی کلینبرگر تهیه‌کننده "زمان باقیمانده" برنده جایزه بزرگ هیئت داوران

ایسائو ماتسوکا تهیه‌کننده ژاپنی جایزه فیاپف را برای دستاورد درخشان در عرصه سینما دریافت کرد و اوروپونگ راپاساساد فیلمساز تایلندی جایزه یونسکو را با "آرمانشهر آگراریان" به خود اختصاص داد. جایزه بهترین بازیگر مرد به ماساهیرو موتوکی برای بازی در فیلم ژاپنی "خروجی‌ها" رسید و کیم های جا برای بازی در فیلم کره‌ای "مادر" بهترین بازیگر زن شد.

صبح روز پنجشنبه 26 نوامبر 40 عضو جدید شامل نامزدهای دوره گذشته، اعضای هیئت داوران و... به آکادمی جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک افزوده شدند و جایزه شبکه توسعه سینمای آسیا به باک سیونگ بین رسید که با فیلم سینمایی "اعضای خاکسپاری" از کره جنوبی نامزد دریافت جایزه بهترین فیلمنامه شده بود.

تهمینه میلانی به نمایندگی از سینمای ایران یکی از اعضای هیئت داوران این دوره بود و "چراغی در مه" پناه‌برخدا رضایی هم در رشته بهترین فیلمبرداری نامزد دریافت جایزه شده بود که نصیبی از جوایز نبرد. برندگان و نامزدهای سومین دوره مراسم اهدای جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک عبارتند از:

بهترین فیلم: سامسون و دلیله، استرالیا

دیگر نامزدها: درباره الی، ایران/ شهر زندگی و مرگ، چین/ همیشه شیفته، چین / زمان باقیمانده، فلسطین

بهترین انیمیشن: مری و مکس، استرالیا

دیگر نامزدها: یگان اول: لحظه حقیقت، روسیه/ آسمان‌خراش‌ها، ژاپن/ جنگ‌های تابستانی، ژاپن/ داستان سرباز فدوت، یار شجاع، روسیه

بهترین فیلم کودک: یک زندگی کاملا تازه، کره جنوبی

دیگر نامزدها: بوگی‌من، ترکیه/ پسانترن: سه آرزو سه عشق، اندونزی/ قدرت آب، نیوزیلند/ تاهان: پسری با نارنجک، هند

بهترین مستند داستانی: افترا، رژیم صهیونیستی

دیگر نامزدها: همشهری جولینگ، تایلند/ فرزندان گاندی، استرالیا/ مهمترین چیز زنده ماندن است، کامبوج/ منتال، ژاپن

دستاورد کارگردانی: لو چون برای "شهر زندگی و مرگ"، چین

دیگر نامزدها: اصغر فرهادی برای "درباره الی"، ایران/ ویموکتی جایاسوندارا برای "بین دو زندگی"، سریلانکا/ آنوراگ کاشیاپ برای "دیو. دی"، هند/ سیون سونو برای "در معرض عشق"، ژاپن

بهترین فیلمنامه: درباره الی، ایران

دیگر نامزدها: خروجی‌ها، ژاپن/ اعضای خاکسپاری، کره جنوبی/ مادر، کره جنوبی/ مومبای زندگی من، هند

دستاورد فیلمبرداری: شهر زندگی و مرگ، چین

دیگر نامزدها: آرمانشهر آگراریان، تایلند/ چراغی در مه، ایران/ سرباز کاغذی، روسیه/ وولفی، روسیه

بهترین بازیگر زن: کیم هیه جا برای "مادر"، کره جنوبی

دیگر نامزدها: گلشیفته فراهانی برای "درباره الی"، ایران/ زون ژو برای "برابری عشق و مرگ"، چین/ مالینی فونسکا برای "گل‌های آسمان"، سریلانکا/ یانا ترویانووا برای "وولفی"، روسیه

بهترین بازیگر مرد: ماساهیرو موتوکی برای "خروجی‌ها"، ژاپن

دیگر نامزدها: ناصرالدین شاه برای "یک چهارشنبه"، هند/ محمد بکری برای "جشن تولد لیلا"، فلسطین/ یانگ ایک جون برای "از نفس افتاده"، کره جنوبی/ جی یو برای "اگر شما یکی هستید"، چین

تقدیر ویژه: یانگ ایک جون برای بازی در "از نفس افتاده"، فیلمبرداری "سرباز کاغذی"، فیلم کودک "طحان: کودکی با یک نارنجک و مستند "فرزندان گاندی"