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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۲

تکواندو انتخابی تیم ملی/

رقابت 400 مدعی در خانه تکواندو / 20 هزار تومان هزینه ثبت نام

رقابت 400 مدعی در خانه تکواندو / 20 هزار تومان هزینه ثبت نام

رقابتهای تکواندو قهرمانی کشور تحت عنوان انتخابی تیم ملی با حضور بیش از 400 تکواندوکار روزهای نهم و دهم آذرماه در خانه تکواندو برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق نظر سرمربی تیم ملی به غیر از 8 عضو تیم ملی که به مسابقات جهانی دانمارک اعزام شدند سایر مدعیان حضور در اردوی تیم ملی باید در این دوره از رقابتها به میدان بروند. بر اساس تصمیم رضا مهماندوست تنها نفرات اول به همراه برخی منتخبین کمیته فنی به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

برای حضور در این مسابقات بیش از 400 تکواندو کار ثبت نام کرده اند که هرکدام 200 هزار ریال نیز به عنوان هزینه ورودی پرداخت کرده اند.

طبق برنامه اعلام شده تکواندوکاران اوزان زوج دوشنبه نهم آذرماه و تکواندوکاران اوزان فرد سه شنبه دهم آذرماه مسابقات خود را برگزار می کنند.

کد مطلب 991491

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