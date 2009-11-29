همه مدعیان باید در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کنند

رضا مهماندوست که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد ضمن بیان مطلب فوق افزود: این رقابتها طی روزهای نهم و دهم آذرماه در سالن خانه تکواندو برگزار می شود و هر کس مدعی حضور در اردوی تیم ملی است باید در این مسابقات به میدان برود.

وی ادامه داد: تنها نفرات اول به اردوی تیم ملی دعوت می شوند و کادر فنی در سالن حضور دارند و با زیر نظر گرفتن مبارزات برخی ها هم با نظر مربیان تیم ملی دعوت خواهند شد.

سرمربی تیم ملی در مورد وضعیت آسیب دیده ها گفت: برنامه های تیم ملی باید اجرا شود و ما هر زمان که بخواهیم انتخابی برگزارکنیم به هرحال چند نفر آسیب دیده هستند و نمی توانیم کار خود را برای بهبودی این نفرات متوقف کنیم. به همین دلیل بهتر است آسیب دیده ها به فکر درمان خود باشند تا در آینده و مسابقات بعدی شرکت کنند.

مهماندوست در مورد اینکه چرا نفراتی که در جهانی دانمارک موفق به کسب مدال نشدند از حضور در این مسابقات معاف هستند گفت: من از تمامی اعضای تیم ملی در رقابتهای جهانی راضی هستم چرا که هیچکس کم کاری نکرد و همه با جان و دل برای موفقیت تیم ملی زحمت کشیدند.

مهماندوست در مورد زمان تشکیل اردوی تیم ملی گفت: به دلیل برگزاری لیگ نمی توانیم اردوها را به صورت دائم برگزار کنیم، از ابتدای دیماه هرهفته سه روز نفرات در اردو هستند و سه روز هم به تمرینات باشگاهی خواهند رفت.