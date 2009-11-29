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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۰۶

مهماندوست در گفتگو با مهر:

همه مدعیان باید در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کنند

همه مدعیان باید در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کنند

سرمربی تیم ملی تکواندو با تاکید بر اینکه راه ورود به این تیم حضور در مسابقات انتخابی است، از تمام مدعیان دعوت کرد در این مسابقات شرکت کنند.

رضا مهماندوست که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد ضمن بیان مطلب فوق افزود: این رقابتها طی روزهای نهم و دهم آذرماه در سالن خانه تکواندو برگزار می شود و هر کس مدعی حضور در اردوی تیم ملی است باید در این مسابقات به میدان برود.

وی ادامه داد: تنها نفرات اول به اردوی تیم ملی دعوت می شوند و کادر فنی در سالن حضور دارند و با زیر نظر گرفتن مبارزات برخی ها هم با نظر مربیان تیم ملی دعوت خواهند شد.

سرمربی تیم ملی در مورد وضعیت آسیب دیده ها گفت: برنامه های تیم ملی باید اجرا شود و ما هر زمان که بخواهیم انتخابی برگزارکنیم به هرحال چند نفر آسیب دیده هستند و نمی توانیم کار خود را برای بهبودی این نفرات متوقف کنیم. به همین دلیل بهتر است آسیب دیده ها به فکر درمان خود باشند تا در آینده و مسابقات بعدی شرکت کنند.

مهماندوست در مورد اینکه چرا نفراتی که در جهانی دانمارک موفق به کسب مدال نشدند از حضور در این مسابقات معاف هستند گفت: من از تمامی اعضای تیم ملی در رقابتهای جهانی راضی هستم چرا که هیچکس کم کاری نکرد و همه با جان و دل برای موفقیت تیم ملی زحمت کشیدند.

مهماندوست در مورد زمان تشکیل اردوی تیم ملی گفت: به دلیل برگزاری لیگ نمی توانیم اردوها را به صورت دائم برگزار کنیم، از ابتدای دیماه هرهفته سه روز نفرات در اردو هستند و سه روز هم به تمرینات باشگاهی خواهند رفت.

کد مطلب 991497

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