آمادگی مقاومت برای دفع تهدیدات/ بیانیه وزارتی تعیین کننده راهبرد ملی

"حسین حاج حسن" وزیر کشاورزی لبنان در گفتگو با مهر در پاسخ به این سوال که با تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه حریم هوایی لبنان و نقض قطعنامه های سازمان ملل، چه راهکاری برای مواجهه با این مسئله پیشنهاد می کنید؟ اظهار داشت: لبنانی ها به طور کامل در مواجهه با دشمن صهیونیستی وحدت نظر دارند و علاوه بر ارتش این کشور، مقاومت نیز بطور کامل برای دفع این تهدیدات آمادگی دارد.

این وزیر لبنانی رژیم صهیونیستی را دشمن روند سیاسی لبنان دانست و تاکید کرد: البته تجاوزات رژیم صهیونیستی از طرف همه گروههای داخلی و بین المللی محکوم شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره ادامه گفتگوها و مذاکرات گروه های لبنانی در زمینه ایجاد استراتژی دفاع ملی اظهار داشت: استراتژی دفاع ملی همچنان بر روی میز مذاکرات قرار دارد و هر زمانی که گروه های لبنانی مذاکرات میان خود را آغاز کنند، این مسئله نیز پیگیری می شود.

حسین حاج حسن در پاسخ به این سوال که با وجود تاکیدات رئیس جمهور (میشل سلیمان) بر نقش مقاومت در دفاع از لبنان و آزادسازی اراضی این کشور همچنان برخی از شخصیت های انگشت شمار سیاسی خواهان خلع سلاح مقاومت هستند، پاسخ داد: این مسائل در گفتگوهای ملی میان گروه ها بررسی و پس از صدور بیانیه هیئت وزیران مشخص می شود.

منابع خبری در روزهای اخیر با اشاره به مانع تراشی گروه 14 مارس در مسئله مقاومت، از صدور بیانیه هیئت وزیران لبنان پس از عید قربان خبر داده بودند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت وحدت ملی به مقاومت پایبند خواهد بود، این مسئله را به صدور بیانیه هیئت وزیران موکول کرد و افزود: موضع ما حتما در زمینه حق مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی با نگاهی ملی و فراگیر اتخاذ می شود.

وزیر کشاورزی لبنان در ادامه درباره مهمترین چالش های پیش روی دولت وحدت ملی اظهار داشت: مهمترین چالش های پیش رو در بخش سیاسی انجام اصلاحات است. البته در بخش های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی نیز مشکلاتی پیش روی دولت وحدت ملی وجود دارد که برای رفع تمامی آنها تلاش می کنیم.

حسین حاج حسن از شخصیت های برجسته لبنانی بوده که پیش از این نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه خود دارد. وی دارای دکترای شیمی و فیزیک طبیعی است و در دولت وحدت ملی به عنوان وزیر کشاورزی از سوی حزب الله شده است.