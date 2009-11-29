به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی نفر دوم سازمان تربیت بدنی تغییرات اخیر در مدیریت برخی فدراسیونهای ورزشی را به نوعی" شوک" به بدنه این ورزشها می داند تا این رشته ها از روزمره گی خارج شوند. اینکه این تغییرات تا چه اندازه فنی بوده و با هدف ایجاد شوک مثبت به رشته های شنا و تنیس روی میز صورت گرفته، پرسشی است که گذشت زمان آن را مشخص خواهد کرد اما به نظر می رسد این تغییرات هزینه های زیاد و تا حدی جبران ناپذیر برای سازمان و این دو رشته ورزشی به همراه خواهد داشت که شاید چندان با اهداف سازمان از انجام تغییرات اخیر همراه و همسو نباشد .

گفتگوی مشروح مهر با رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی می تواند برخی از ابهامات موجود نسبت به رویکرد سازمان تربیت بدنی در خصوص تغییرات اخیر را روشن کند.

خبرگزاری مهر: برخلاف اظهارات قبلی شما که تاکید کرده بودید در فدراسیونهای ورزشی تغییرات مدیریتی اعمال نخواهد شد اما ظرف روزهای گذشته شاهد تغییر روسای برخی فدراسیون ورزشی بودیم. این تغییرات تا چه اندازه فنی و منطبق با عملکرد ضعیف فدراسیون ها بوده است؟

حمید سجادی: تمامی این تغییرات کارشناسی شده و مطابق با نظرجمعی مسئولان سازمان تربیت بدنی و در جهت اهداف استراتژیک سازمان صورت گرفته است.

* شما به عنوان معاون سازمان تربیت بدنی تا چه اندازه در این تغییرات نقش داشتید؟

- بنده اعتبار، سابقه و تعهدم را پای این تغییرات گذاشتم تا شرایط قبلی فدراسیون های ورزشی درجهت بهبود و پیشرفت حرکت کند. در این تغییرات هیچگونه غرض شخصی وجود نداشته و هدف تنها و تنها تحول و خارج شدن فدراسیونها از روزمرگی و تبدیل شدن به "احسن الحال" مدنظر بوده است.

* اما این "احسن الحال" شدن تاکنون برای فدراسیون‌های شنا و تنیس روی میز چیزی جز استعفای دسته جمعی کارکنان را به دنبال نداشته است. آیا سازمان تربیت بدنی برای مقابله با این مشکل تدبیری دارد؟

- تا بدین لحظه گزارشی در این خصوص دریافت نکرده ام اما اگرچنین اتفاقی صحت داشته باشد، نمی گذاریم کار فدراسیون‌ها زمین بماند و کمک می کنیم تا هرچه زودتر وضعیت این فدراسیونها سروسامان پیدا کند. البته ما افرادی که تمایل ندارند با فدراسیونهای ورزشی همکاری کنند را به زور نگه نمی داریم و با مدیریت بحران بلافاصله اوضاع را به شرایط عادی برمی گردانیم. همان طور که گفتم تمام این تغییرات در جهت بهبود و پیشرفت است نه عقب گرد.

* تغییر و تحول در فدراسیون‌های شنا و تنیس روی میز تا چه اندازه فنی بود؟

- درنشست‌های کارشناسی که با روسای فدراسیونهای شنا و تنیس روی میز داشتیم لزوم تغییر در این فدراسیون ها احساس می شد. ما معتقدیم برای ایجاد تحول در رشته‌های ورزشی شنا، شیرجه، واترپلو و تنیس روی میز این تغییرات الزامی بود، ضمن اینکه جامعه ورزش نیز از سازمان تربیت بدنی انتظارچنین تغییراتی را داشت. برای سازمانی که باید در قبال عملکردش پاسخگو باشد، نیاز است تا مطابق با نظرات کارشناسی و عملکرد فدراسیونها درخصوص تغییرات تصمیم گیری کند. البته باید عنوان کنم که دوره 4 ساله ریاست این فدراسیونها نیز به پایان رسیده بود و هیچ بی قانونی در این زمینه صورت نگرفته است.

* سرپرست هایی که انتخاب شده اند تا چه اندازه برای اداره امور فدراسیون ها اهلیت دارند؟

- برای فدراسیون شنا و تنیس روی میز سرپرستانی انتخاب شده اند که از جنس این دو رشته هستند و سالها علاوه بر سوابق تیمداری در سطح قهرمانی هم در آن رشته ها فعالیت کرده اند.

* فکر نمی کنید بین سرپرستان جدید و روسای قدیم فاصله تجربی و مدیریتی زیادی وجود دارد؟

- به هرحال این تصمیمی است که بصورت جمعی گرفته شده است و "خیر الموجودین" بوده است.

* حافظه تاریخی ما می گوید، عموم سرپرستان منصوب شده از سوی سازمان تربیت بدنی در نهایت به عنوان رئیس فدراسیون مربوطه هم انتخاب شده اند. آیا این بار هم باید شاهد بروز چنین اتفاقی باشیم؟

- نه این طور نیست. چنین ضمانتی وجود ندارد که سرپرستان انتخاب شده برای فدراسیون‌ها حتما به عنوان رئیس آن فدراسیون هم انتخاب شوند. در واقع می خواهیم بگویم هیچ عهد و پیمانی با سرپرستان محترم نداریم و اینگونه نیست که چون سرپرست شده اند حتما رئیس فدراسیون هم می شوند. حتی امکان دارد از سرپرستان فدراسیون‌ها بخواهیم در انتخابات آن فدراسیون هم شرکت نکنند تا شرایط برابری برای تمام نامزدهای شرکت کننده در انتخابات فراهم شود.

* تغییر رئیس فدراسیون تنیس روی میز درحالی صورت گرفت که تا 20 روز دیگر باید مجمع انتخاباتی این فدراسیون برگزار شود. این دوگانگی از نظر سازمان چه توجیهی دارد؟

- با تعیین سرپرست جدید فدراسیون تنیس روی میز انتخابات این فدراسیون 3 تا 6 ماه به تعویق افتاد و بدین ترتیب مشکلی برای برگزاری مجمع فدراسیون وجود ندارد.

* آیا روسای فدراسیون های شنا و تنیس روی میز می توانند در دور آتی انتخابات ریاست این فدراسیون‌ها شرکت کنند؟

- نه این کار طبق اساسنامه امکان پذیر نیست. روسای فدراسیونهایی که از سوی رئیس سازمان برکنار می شوند حق کاندیداتوری ندارند.

* ولی آقای شهنازی یکی از نامزدهای ثبت نامی هستند؟

- بله ولی همانطور که گفتم انتخابات این فدراسیونها باید دوباره تجدید شود و طبق قانون ایشان حق شرکت در انتخابات را ندارند.

* آیا این احتمال وجود دارد از روسای فدراسیونهای برکنار شده در سایر بخش های مدیریتی ورزش استفاده شود؟



- قطعا ، نظر آقای سعیدلو هم همین است. این تغییرات نباید این شائبه را درجامعه ورزش ایجاد کند که مدیران تغییریافته، افراد بی کفایتی بوده اند. به هیچ وجه چنین ذهنینی صحیح نیست. در انجام این تغییرات تنها و تنها ایجاد تحول مدنظر بوده تا این ورزشها از روزمره گی خارج شوند و این تصمیم هم کاملا کارشناسی شده و جمعی بوده است.

* در فاصله یکسال تا بازیهای آسیایی گوانگ ژو چین آیا بهتر نبود این تغییرات پس از بازیهای آسیایی صورت می گرفت؟



- اگر این تغییرات دیرتر انجام می شد، اشکالش بیشتر بود. جامعه ورزش انتظار چنین تغییراتی را از مدیریت جدید داشت و ما ناگزیر بودیم مطابق انتظاراتی که از سازمان وجود دارد عمل کنیم. ضمن اینکه برای پاسخگویی به مردم و جامعه ورزش باید تغییراتی که احساس می کردیم نیاز است را اعمال کنیم.

* اگر تغییرات به هدف هایی که مد نظر دارید منتهی نشد،چه؟

- در بازنگری هایمان اگر جایی ببینیم که تصمیم اشتباهی گرفته ایم قطعا با شجاعت آن را می پذیریم.

* اینکه گفته می شود از برخی روسای فدراسیونها خواسته شده تا از سمت های خود کناره گیری کنند، حقیقت دارد؟

- ازهیچ رئیس فدراسیونی چنین چیزی را نخواسته ایم. همانطور که گفتم فدراسیونهای تغییر کرده دوره 4 ساله شان به اتمام رسیده بود و اتوماتیک وار از چرخه مدیریت آن فدراسیون کنار رفتند. البته ما در ارزیابی هایی که داشتیم فدراسیونهایی که از عملکردشان راضی بودیم را هم ابقا کردیم.

* گفته می شود این تغییرات همچنان ادامه خواهد داشت ؟

- قطعا، سازمان تربیت بدنی بطور مداوم درحال تحقیق و مطالعه است و هر زمان که احساس کند فدراسیونی نیاز به تقویت مدیریت دارد، درنگ نخواهد کرد. این حاشیه امنیت حتی برای خود من هم وجود ندارد و هر لحظه ممکن است این مسئولیت از بنده سلب شود. موج این تغییرات در ادارات کل تربیت بدنی استانها و هیئت ها نیز وجود خواهد داشت و تنها محدود به فدراسیونها نخواهد شد. سازمان تربیت بدنی برای 4 سال آینده هدف گذاری مشخصی دارد و مطابق آن ابزارها و سرعت حرکت مجموعه سازمان مشخص شده و در این راه نیروهایی به کار گرفته خواهند شد که توان این همراهی را داشته باشند. حتی بنده نیز به عنوان معاون سازمان تضمینی برای این مسئولیتم وجود ندارد و امکان جابجایی هر لحظه برایم وجود دارد. این عملکرد بنده است که مشخص می کند در سازمان خواهم ماند یا نه؟

* گویا فدراسیونهایی نظیر بسکتبال و دو ومیدانی، والیبال نیز در تیرس تغییرات قرار دارند؟



- به هیچ عنوان چنین برنامه ای نداریم. ما در جلساتی که با این فدراسیونها داشتیم عملکرد آنها را بررسی کردیم و به این جمع بندی که این فدراسیونها نیاز به تغییر دارند نرسیدیم. همین جا اعلام می کنم روسای فدراسیون های بسکتبال، والیبال، کشتی، دوومیدانی، قایقرانی و اسکیت جزو فدراسیون های تثبیت شده هستند و تغییراتی در آنها صورت نخواهد گرفت.

* گفته می شود حسین رضازاده نیز به زودی به عنوان سرپرست فدراسیون وزنه برداری منصوب خواهد شد؟

- ایشان یکی از گزینه های مورد نظر ما برای این مسئولیت هستند که برنامه هایشان را به سازمان ارائه کردند و این برنامه ها در دست بررسی است. از سوی دیگرهمانطور که می دانید آقای افشارزاده با مسئولیتی که در فدراسیون وزنه برداری و دبیرکلی کمیته ملی المپیک دارند، دوشغله محسوب می شوند و از این نظرهم بسیار تحت فشار قرار دارند به همین خاطر درصدد هستیم تا هرچه زودتر درباره این فدراسیون تعیین تکلیف کنیم .

* سئوال آخر. آیا همچنان به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه سایپا با این باشگاه همکاری دارید ؟

- تا این لحظه احکام جدیدی از سوی مدیرعامل گروه صادر نشده و بنده درخدمت اعضای محترم هیئت مدیره هستم ولی ترجیح می دهم بطور تمام وقت در خدمت سازمان تربیت بدنی باشم و از این جایگاه بتوانم به تمام باشگاههای کشور خدمت کنم.

