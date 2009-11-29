مواضع منفی عربستان دربرابر عراق/ ادعای فشارهای انتخاباتی ایران دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نخست وزیری عراق، "نوری المالکی" در پاسخ به سئوال علاء حسن خبرنگار روزنامه الوطن عربستان، از ادامه رویکرد منفی این کشور در برابر عراق و روند سیاسی جدید این کشور گلایه کرد.

خبرنگار الوطن از نوری المالکی پرسید اقدامات شما برای تقویت روابط دوجانبه با عربستان سعودی چیست و موضع ریاض را در برابر اوضاع سیاسی و امنیتی عراق چگونه می بینید؟

مالکی با تاکید مجدد بر اظهارات گذشته خود مبنی بر موضع منفی عربستان در برابر عراق پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام و مواضع نامناسب در برابر دولت منتخب مردمی این کشور گفت : تمام گامها و اقدامات ما برای بهبود روابط با پاسخ منفی عربستان روبرو شد و دیگر هیچ گامی نبوده که ما دراین زمینه بر نداشته باشیم.

وی در عین حال افزود : ما همچنان برای بهبود روابط آماده ایم، اما درها به روی برقراری روابط حسنه و توسعه یافته در صورتی که عربستان اراده ای برای این کار داشته باشد، همچنان باز است.

وی تاکید کرد : تمام نشانه ها و قراین نشان می دهد موضع عربستان در برابر اوضاع عراق همچنان منفی است و ریاض هیچ موضع مثبتی در برابر دولت بغداد اتخاذ نکرده است.

مالکی درباره اظهارات برخی رهبران حزب الدعوه الاسلامیه که وی رهبری آن را برعهده دارد مبنی بر دخالت عربستان در مسئله انتخابات عراق اظهار داشت : ممکن است نشانه های روابط حسنه عربستان با برخی گروههای سیاسی در عراق(گروههای وابسته به اقلیت اهل سنت) وجود داشته باشد و شاید منظور رهبران حزب الدعوه الاسلامیه این باشد اگر اظهاراتی که از قول آنها منتشر شده، درست باشد.

وی درباره این سئوال که آیا تلاشهایی از سوی برخی طرفهای عربی و منطقه ای برای بهبود روابط ریاض و بغداد انجام می شود؟ گفت : تلاشهایی از سوی برخی طرفهای عربی، منطقه ای و بین المللی برای بهبود روابط انجام شد، اما به دلیل که همه این طرفها به بیهوده بودن این تلاشها متقاعد شدند، متوقف شد.

نوری المالکی ادعای این خبرنگار سعودی مبنی بر فشارهای ایران برای تشکیل جبهه ای واحدی از احزاب و گروههای شیعی پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی آتی را رد کرد و گفت : هیچ فشاری از سوی ایران بر ما اعمال نمی شود و درها به روی تشکیل جبهه ها در حال حاضر یا در آینده باز است.

مالکی تاکید کرد: تاکنون موضع مثبتی از سوی عربستان در قبال عراق ندیده ایم.

اظهارات مالکی مبنی بر موضع منفی مستمر عربستان در برابر عراق پس از سرنگونی صدام، در حالی بیان می شود که پیش از این ، جمال جعفر عضو ائتلاف ملی عراق در پارلمان این کشور با تاکید بر اینکه آمریکا در وقوع انفجارهای یکشنبه خونین بغداد مسئول است از تلاشهای عربستان برای سرنگونی دولت منتخب مالکی با چراغ سبز کاخ سفید پرده برداشته بود.

انفجارهای یکشنبه وزارتخانه دادگستری و شورای استان بغداد را هدف قرار داد که بر اساس آخرین خبرها تلفات این انفجارها به 140 کشته و بیش از 700 زخمی رسید.

وی همچنین از ائتلافهای دولت قانون و ملی عراق خواست حجم خطراتی را که به سبب نقش عربستان، عراق را فرا گرفته است درک کنند زیرا عربستان با چراغ سبز آمریکا برای سرنگونی نظام منتخب عراق تلاش می کند.

خاطر نشان می شود انتخابات پارلمانی عراق قرار است ژانویه سال آینده برگزار شود.