ارتقای درجه شهرداری قزوین پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام ابوترابی شامگاه شنبه در جلسه بررسی مسائل کلان مدیریت شهری اظهار داشت: از آنجایی که یکی از شاخصه‌ های موفقیت ادارات حفار، جلب رضایت نواحی شهر قزوین و شهرداری است بنابراین افزایش سطح رضایتمندی مردم باید در دستور کار این ادارات باشد.



حجت‌ الاسلام سید‌محمد‌حسن ابوترابی فرد افزود: با توجه به آغاز فصل بارندگی و ایجاد مشکلات عدیده‌ برای شهروندان، ضروری است حفاری ‌های سطح شهر هرچه سریعتر ترمیم شود.



نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: امتداد بلوار شهید مطهری به شهرک کوثر برای رشد و توسعه شهر قزوین امری ضروری است و احداث تأسیسات در این نقطه از شهر موقعیت خوبی را برای دانشگاه بین ‌المللی امام خمینی (ره) ایجاد می ‌کند.



ابوترابی فرد از سرپرست دانشگاه بین‌ المللی امام خمینی (ره) خواست در ارتباط با احداث امتداد بلوار شهید مطهری همکاری بیشتری داشته باشد زیرا شهرداری در سالهای گذشته برای ارتقای جایگاه دانشگاه بین ‌المللی امام خمینی (ره) تملک این بلوار را با هزینه بالا انجام داده و آن را احداث کرده که اجرای آن در زیبایی منطقه نیز موثر بوده است.

وی در ادامه در مورد پیگیری ارتقای درجه شهرداری قزوین نیز قول مساعد داد.

مطالبات شهرداری به 19 میلیارد ریال رسید



معاون برنامه ‌ریزی استانداری قزوین نیز با اشاره به موظف بودن دستگاه‌ های اجرایی در پرداخت بدهی به شهرداری گفت: مهمترین چالش پیش روی شهرداری ‌های کشور، تأمین منابع است که در حال حاضر رکود ساخت و ساز مشکلات فراوان مالی را برای شهرداری‌ ها از جمله شهرداری قزوین ایجاد کرده است.

اصغر حمزه ای افزود: در حال حاضر شهرداری قزوین حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بابت هزینه نوسازی از دستگاه‌ های دولتی طلب دارد که این دستگاه ‌ها ملزم به پرداخت هزینه نوسازی هستند.

محمد خورشیدی عضو شورای اسلامی شهر قزوین نیز در خصوص حفاری های سطح شهر گفت: ادارات حفار زمان ‌بندی اجرای طرح را رعایت نکرده و گاهی اوقات بدون مجوز اقدام به حفاری می ‌کنند که نبود نوار خطر، عدم نظارت بر کار پیمانکاران و ترمیم نامناسب و بدون کیفیت حفاری ‌ها از جمله مشکلات فراروی حفاری ‌های سطح شهر است.

مسعود نصرتی شهردار قزوین نیز اظهار داشت: در سال جاری 100 تن آسفالت در سطح شهر پخش شده است اما این اقدامات به دلیل وجود حفاری‌ها و ترمیم نامناسب ادارات حفار دیده نشده است و مردم را نیز ناراحت کرده و این در حالیست که شهرداری نباید پاسخگوی عملکرد سایر دستگاه‌ها باشد.

شهردار قزوین خاطرنشان کرد: طرح جامع شهر قزوین در هفته‌های اخیر به تصویب رسید که اگر به شورای عالی معماری ارسال شود، امکان تغییر طرح وجود ندارد و دیگر صاحب حریم در بخش جنوبی شهر نیستیم بنابراین انجام این کار نیازمند سرعت و دستورهای ویژه‌ ای است.

وی ادامه داد: در مورد ارتقای درجه شهرداری قزوین از ۱۰ به ۱۱، سازمان شهرداری‌های کشور اعلام کرده که شهرداری قزوین همه شرایط را برای کسب این رتبه به جز شرط جمعیت داراست این در حالیست که شهرداری قزوین در حال حاضر به دلیل دارا نبودن رتبه ۱۱در مباحث سازمانها، معاونتها، چارت سازمانی و استخدام نیروها با مشکل مواجه است که امیدواریم با مساعدت نماینده مردم قزوین در مجلس و استاندار این مشکل برطرف شود.



نصرتی با اشاره به روند اجرای کارخانه کمپوست توسط شهرداری قزوین گفت: برآورد ریالی کارخانه کمپوست ۱۴ میلیارد تومان است که در حال حاضر سوله‌ها احداث شده و محوطه ‌سازی در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: مطالبات شهرداری در بخش خصوصی و دولتی ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است که حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از این مبلغ مربوط به مطالبات دولتی است که از محل آن طرحهای مهمی در شهر قابل اجراست.

شهردار قزوین گفت: با توجه به رکود ساخت و ساز در شهر، تنها راه تأمین منابع دریافت مطالبات است که در حال حاضر سه هزار و ۸۰۰ قطعه چک برگشتی داریم در حالیکه متوسط صدور پروانه از ماهانه ۱۶۰ مورد به ۲۳ مورد در شهریور ماه تقلیل یافته است.

در ادامه این نشست در خصوص پیگیری حریم شهر و درجه شهرداری، مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی و شرکتهای خصوصی، تقویم املاک، مالیات بر ارزش افزوده، هماهنگی در امور حفاری‌ ها، دریافت وام برای دفن بهداشتی زباله از سازمان شهرداری ‌ها و پیگیری ادامه بلوار شهید مطهری به شهرک کوثر مواردی مطرح و تصمیماتی گرفته شد.