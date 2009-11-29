به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از برتری 2 بر یک تیمش مقابل پرسپولیس در سالن کنفرانس ورزشگاه فولاد شهر در جمع خبرنگاران گفت: درابتدا باید از هواداران تیم تشکر کنم که در این هوای سرد و برفی از ساعت 10 صبح برای حمایت از تیمشان به ورزشگاه آمدند. دست تک تک آنها را می بوسم و خوشحالم که شرمنده آنها نشدیم. امیدواریم پایان فصل با کسب قهرمانی جوابگوی محبت هایشان باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه تلافی همه چیزهایی که می خواستند سر سپاهان در بیاورند را در این بازی انجام دادند. در این مسابقه داور 4 سوت اشتباه زد. در ابتدا روی زارعی پنالتی گرفت که اصلا پنالتی نبود. گل سپهر حیدری در شرایط آفساید به ثمر رسید که داور به اشتباه آن را پذیرفت در عین حال روی بهمن طهماسبی پنالتی نگرفت و باید میثاق معمارزاده دروازه بان پرسپولیس به دلیل اعتراض به تصمیم داور را اخراج می کرد که از کنار این مورد گذشت.

قلعه نوعی که تمامی اشتباهات را ناشی از تبلیغات منفی روی این تیم می دانست گفت: آنقدر در مورد سپاهان تبلیغات منفی کردند که باعث شد داور اینچنین سوت بزند. من از مطبوعات اصفهان توقع دارم این موضوع را پیگیری کنند و حق تیم شهرشان را زنده نگاه دارند. متاسفانه در نیم فصل اول آنقدرعلیه سپاهان تبلیغات منفی کردند که باعث شد این شائبه ایجاد شود که داوران به سود سپاهان قضاوت می کنند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: من نمی گویم داور به عمد به ضرر تیم سپاهان سوت زده است اما شرایط مسابقه به گونه ای بود که تمام سوت های داور در اتفاقات بازی تاثیر گذار بود.

سرمربی تیم سپاهان با ابراز نارضایتی از عملکرد فنی تیمش خاطرنشان کرد: از کیفیت بازی راضی نیستم اما اعتقاد دارم اگر بازیکنان سپاهان قدری دقت عمل می کردند می توانستیم با بیش از دو گل پرسپولیس را شکست دهیم در مجموع از تک تک بازیکنان به خاطر نتیجه راضی ام اما اعتقاد دارم با آن سپاهانی که مد نظرم است فاصله داریم.

قلعه نویی با ابراز خرسندی از بازگشت خوب محرم نوید کیا به ترکیب سپاهان گفت: رحمتی در این مسابقه روز خوبی داشت خوشحالم که شرایط ایده آلی دارد و با آمادگی در بازیهای آینده تیم ما را همراهی می کند.

وی معتقد بود پرسپولیس به هیچ عنوان این تیم را تحت فشار قرار نداد. قلعه نویی گفت: نه پنالتی های پرسپولیس پنالتی بود و نه گلی که این تیم به ثمر رساند گل بود.

وی که اعتقاد داشت حضور زارعی در ترکیب پرسپولیس باعث تحول مثبت این تیم شده است افزود: زمانی که نه پنالتی تیم پرسپولیس درست بود و نه گل حیدری به درستی وارد دروازه ما شد دیگر نمی توان از مدافعان انتظار داشت که داور را متقاعد کنند که اشتباه نکند آنها کار خود را انجام دادند و من از عملکردشان رضایت دارم در عین حال معتقدیم با ورود زارعی به ترکیب پرسپولیس سرعت این تیم بیشتر شد و تا حدودی بهتر بازی کرد.

قلعه نویی با تشریح شرایط تاکتیکی تیمش مقابل پرسپولیس گفت: ما در این بازی با سیستم 2-4-4 لوزی بازی می کردیم اما پس از گل دوم این سیستم را به 2-5-3 تغییر دادیم.

وی که عملکرد تیم داوری را زیر سئوال برده بود در اظهار نظری جالب گفت: ممبینی به درستی خطای روی آرماندو دسا را پنالتی اعلام کرد!

قلعه نوعی با اشاره به اینکه اشتباهات داوری برای همه تیم ها بوده است خاطرنشان کرد: اشتباهات داوری به نفع و ضرر همه تیم ها بوده است اما نمی دانم هر زمان که داوران به نفع ما سوت زدند بزرگنمایی شد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گروه خاصی با اهدافی از قبل تعیین شده به دنبال تخریب تیم سپاهان نیست افزود: من نمی گویم پشت این مسائل اهداف خاصی نهفته است اما نمی دانم چرا بیش از حد برای تیم سپاهان بزرگنمایی شده است.

خبرنگاری از امیر قلعه نویی پرسید پرسپولیس 10 نفره در نیمه دوم تیم شما را تحت تاثیر قرار داده بود این مورد را چطورارزیابی می کنید که وی در پاسخ خنده کرد و گفت: بعد از گل به هیچ عنوان پرسپولیس ما را تحت تاثیر قرار نداد بعد از گل موقعیت های بالای 80 درصد داشتیم توره، جمشیدیان شانس های صد در صدی را از دست دادند ما حمله می کردیم و پرسپولیس روی ضد حمله کار می کرد بعد چطور می گویید پرسپولیس تیم شما را تحت تاثیر قرار داده بود.

وی گفت: ما برای خود هدف گذاری کرده بودیم که در پایان نیم فصل 35 امتیاز می گیریم که از این هدف ایده ال یک امتیاز کمتر گرفتیم که از این امتیازگیری سپاهان در نیم فصل اول رضایت داریم.

وی در خاتمه گفت: برای من و سپاهان هر بازی حساس و مهم است و شرایط خاص خود را دارد من نمی توانستم چون هفته آینده با استقلال بازی داریم 3 امتیاز این دیدار را فدای آن دیدار می کردم ما اگر این بازی را نمی بردیم با چه روحیه ای باید به مصاف استقلال می رفتیم امروز پرسپولیس را برده ایم و با روحیه ای خاص به مصاف استقلال می رویم حتی اگر حریفمان پاس همدان و شاهین بوشهر بود با همین شیوه و روش بازی می کردیم.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس عصر شنبه با برتری 2 بر 1 شاگردان قلعه نویی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به پایان رسید.