شهرستانهای سیریک و بشاگرد صاحب بیمارستان می شوند

احمد بهزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: شهرستانهای تازه تاسیس سیریک و بشاگرد برنامه بهداشتی و درمانی آنها جهت پیاده کردن اصول عدالت در سلامت طراحی شده است و به تدریج در حال اجراست و به زودی در آینده ای نزدیک مردم این شهرستانها صاحب بیمارستان شده و از نیاز مردم برای مراجعت به مرکز استان و شهر میناب کاسته خواهد شد.

بهزاد اظهار داشت: برنامه ریزی هایی انجام دادیم تا خدمات درمانی به صورت 24 ساعته و به گونه ای که کسی به دلیل بی پولی از دریافت خدمات درمانی محروم نشود و حتی بیمارانی را که توان مالی پرداخت هزینه های درمانی را ندارند در برخی شرایط به صورت رایگان درمان می کنیم.

وی افزود: عدالت در سلامت از سال 2000 در تمام کشورها بسیار جدی قلمداد شد و در کشور ما نیز برای این منظور ستادی تشکیل شده که مکررا و ماهانه و سالانه موارد را پیگیری می کند.

وی تصریح کرد: یکی از زمینه های عدالت، عدالت در سلامت است که اساسی و مهم است و به معنای برخورداری همه اقشار جامعه در دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی به گونه ای که سلامت آنها را تامین کند داشته باشند.

بهزاد یادآور شد: پیاده کردن این امر به لحاظ تئوری جذاب است ولی در عمل کار بسیار سختی است و بنابراین بایستی خدمات اولیه بهداشتی و درمانی را در سراسر کشور پخش کرد.

وی ابراز کرد: برای این منظور به سرمایه گذاری بسیار هنگفتی نیاز است زیرا خدمات بهداشتی درمانی شامل تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی و فضای فیزیکی می شود که بسیار گران قیمت هستند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اذعان داشت: زمانی که سخن از عدالت در سلامت می شود به معنای سرمایه گذاری بسیار هنگفت در این زمینه ها به شکلی که مردم به راحت ترین شکل ممکن به این خدمات اولیه دسترسی پیدا کنند و این خدمات بایستی مکررا توسعه یابد و رو به افزایش باشد.

وی علت نیاز به توسعه خدمات را افزایش نیاز رو به افزایش مردم به سلامت خواند و ادامه داد: این ناشی از گسترش، توسعه و تحقیق در علم پزشکی است.

وی خاطر نشان کرد: معنای دیگر پیگری سلامت در عدالت این است که هیچ فرد ایرانی به دلیل نداشتن پول، شغل و یا امکانات دیگر زندگی نبایستی از دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی اولیه محروم بماند.

بهزاد با اشاره به توسعه برنامه ریزیهای انجام گرفته در عدالت در سلامت افزود: این مقوله مبحثی نیست که در یک و یا دو سال تامین شود بلکه فرآیندی است که طی چندین سال باید به تدریج کامل شود و به یاری خداوند مرتبا این مقوله پیشرفت می کنیم.

رئیس مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان شهید محمدی بیان کرد: ظرفیت های بهداشتی و درمانی هر منطقه بایستی شناسایی گردد و سپس با توجه به امکانات برنامه ریزی شود و بعد به انجام در آید و پس از آن عملکردها پایش شود و به دنبال آن توسعه پیدا کند.

وی در پایان گفت: هم اکنون نیازهای بهداشتی درمانی مشخص شده و براساس ارزیابی های صورت گرفته و بر طبق برنامه ریزی ها جلو می رویم.