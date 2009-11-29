جهاد دانشگاهی سیاسی نیست/ امید به دیدار با رئیس جمهور پیش ازتصمیم جدید

دکتر حمیدرضا طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پایان مسئولیت خود در جهاد دانشگاهی گفت: "به طور طبیعی اکنون زمان پایان دوره سه ساله مسئولیت من است و طبق قوانین، هیئت امنای جهاد درباره ادامه مسئولیت مسئول فعلی تصمیم می گیرد یا اینکه فرد دیگری را معرفی کند. پس از تصمیم هیئت امنای جهاد دانشگاهی، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید رأی بدهد و رئیس جمهوری حکم صادر کند و من هم تابع این ضوابط هستم."

وی با بیان اینکه حکم من چند روزی است که به پایان رسیده است، گفت: "هفته جاری یا هفته آینده جلسه هیئت امنای جهاد دانشگاهی تشکیل و در مورد مسئولیت جهاد تصمیم گیری می شود."

رئیس جهاد دانشگاهی گفت: "البته من علاقه مند بودم قبل از این جلسه، جلسه ای را با رئیس جمهور داشته باشم. مخصوصا اینکه رئیس جمهور در دوره قبل قولهایی را به ما داده بودند که بر اساس آن قولها نیز برنامه ریزیهای جامعی در جهاد داشتیم."

وی اضافه کرد: "این جلسه قرار بود هفته گذشته برگزار شود که به دلیل سفر رئیس جمهور به تبریز و آمریکای جنوبی به تعویق افتاد. امیدوارم در هفته جاری این جلسه برگزار شود."

رئیس جهاد دانشگاهی با تشریح وعده هایی که رئیس جمهور به جهاد دانشگاهی داده بود و این موضوع محور جلسه رئیس جهاد دانشگاهی با رئیس جمهور است، افزود: "رئیس جمهور به ما اعلام کرده بود که نگران طرحها نباشید و بودجه از طرف ریاست جمهوری تأمین می شود. ما نیز طرح های مختلفی در حوزه های آموزشی و پژوهش و فناوری تعریف کرده بودیم که البته اکثر طرح ها در حوزه پژوهش و فناوری و مطابق با نیازهای آتی و فعلی کشور تعریف شده بود."

طیبی اظهار داشت:" به هر حال منتظریم این بودجه تأمین شود. تأمین بودجه برای این طرح ها نقش بسیار مهمی در برنامه های سه سال گذشته جهاد دارد."

وی با تأکید بر اینکه برنامه های جهاد دانشگاهی برای کشور بر این اساس در نظر گرفته شده است که فعالیتهای جهاد با توجه به مزیت های بومی استانها توزیع خوبی پیدا کند، گفت: "ورود به عرصه هایی که در آنها هنوز وابستگی داریم نیز در برنامه های جهاد مورد توجه بود."

رئیس جهاد دانشگاهی تأکید کرد: "این برنامه ریزیها به ویژه بخشی از آن که به پژوهشهایی که مرتبط با نیازهای آینده است، مربوط می شود نیاز به تأمین بودجه دارد که اگر توفیق داشته باشم و ادامه مسئولیت بر عهده من باشد آنها را پیگیری می کنم."

وی در پاسخ به این پرسش که نظرتان درباره مباحثی که این روزها درباره مسئولیتتان و فعالیتهای جهاد دانشگاهی مطرح می شود، چیست به مهر گفت: "مباحثی که مطرح می شود بیشتر جنبه سیاسی دارد که به هیچ وجه درست نیستند. به ویژه درباره جهاد دانشگاهی. ما این نهاد را یک نهاد ارزشی و اصولگرای واقعی می دانیم چرا که اصولگرا را کسی می دانیم که علاوه بر اعتقاد به ارزشها در زمینه تحقق اهداف انقلاب نیز تلاش می کند."

طیبی توسعه علم و فناوری را یکی از این اهداف انقلاب دانست و گفت: "از این رو جهاد دانشگاهی سنبل این اصولگرایی است و ما فکر می کنیم یکی از سازمانهایی که توانسته الگوی خوبی از توسعه بومی جمهوری اسلامی را ارائه کند، جهاد دانشگاهی است."

وی تأکید کرد: "جهاد به هیچ وجه نهادی نیست که در حوزه سیاست فعالیت داشته باشد. ممکن است برخی افراد در خارج از حیطه کاری خود فعالیتهای محدود سیاسی داشته باشند اما این فعالیتها را به هیچ وجه در حوزه کاری خود دخالت نمی دهند و با روحیه بسیار عالی در جهت توسعه فعالیت های جهاد و همکاری با دولت فعالیت می کنند."

رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه ما بیشترین همکاری و برنامه ریزی را برای همکاری با دولت در این دوره داشتیم و نتایج بسیار خوبی نیز از این همکاری گرفتیم به مهر گفت: "متأسفانه حیف است در شرایطی که جامعه ما نیاز به وحدت دارد و باید این انسجام را حفظ کنیم و همه نیروها را در خدمت به توسعه کشور به کار ببریم با یکسری ادعاهای غیرواقعی نیروهای دلسوز نظام را دلسرد کنیم."

وی افزود: "در هر حال کارکنان جهاد دانشگاهی با همان روحیه ای که دارند و با همان انرژی به کار خود ادامه می دهند من نیز همینطور. به طوریکه گاهی به من گفته می شود با این بحثهایی که مطرح می شود چگونه به کار خود ادامه می دهم من این را وظیفه خود می دانم و امیدواریم تصمیم عاقلانه ای درباره جهاد گرفته شود."

وی همچنین درباره علاقه خود برای ماندن در جهاد به عنوان مسئول به مهر گفت: "من از ابتدای تاسیس جهاد در جهاد فعالیت داشتم اما در مورد این سه سال مسئولیت، به طور طبیعی سه سال گذشته را به برنامه ریزی اختصاص دادم و هم اکنون در حال نتیجه گیری از این برنامه ها هستم از این روعلاقه مند هستم فرصت پیش آید و این برنامه ها را پیگیری کنم تا به نتیجه برسد."

طیبی ادامه داد: "در هر حال هیئت امنای جهاد دانشگاهی باید عملکرد گذشته را بررسی کند و اگر تشخیص می دهد برای علمکرد بهتر جهاد دانشگاهی فرد دیگری بیاید من نیز تابع قوانین هستیم."