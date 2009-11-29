200 هزار هکتار از مزارع بوشهر با آب دریا آبیاری می شوند

نوذر منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: اجرای طرح مطالعه استفاده از آب شور دریا در بخش کشاورزی در بوشهر در حال بررسی است و وزارت کشاورزی نیز متعهد شده اعتبارات این طرح را برعهده گیرد.
وی بدون عنوان کردن نام گیاهان مورد استفاده در این طرح، اظهار داشت: در این طرح سعی خواهد شد آن دسته از گیاهان که آب شور و دریا موجب رشد آنان خواهد شد مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: علاوه بر اجرای طرح یاد شده، تولید نشا گوجه فرنگی خارج از فصل و راه اندازی مرکز آموزش بهرهبرداران بخش کشاورزی در بوشکان نیز از برنامه های این سازمان در بخش کشاورزی استان است.
منفرد افزود: اتمام مطالعات مکان یابی مجتمعهای دامپروری در سطح استان بوشهر و ادامه مطالعات فاز یک و دو این طرح نیز امسال ادامه خواهد یافت.
وی اظهار داشت: تامین تسهیلات بانکی به متقاضیان و فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت راه اندازی مجتمعهای تولیدی کشاورزی و واگذاری و بهره برداری از مجتمع گلخانه ای اهرم امسال در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: توسعه فعالیتهای کمیته اصل 44 قانون اساسی جهت توسعه فعالیتهای بخش خصوصی و توسعه و راه اندازی شرکتهای فنی مهندسی کشاورزی و توسعه سرمایه گذاری نیز امسال همانند سال گذشته ادامه خواهد داشت.
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