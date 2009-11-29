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۸ آذر ۱۳۸۸، ۹:۲۵

200 هزار هکتار از مزارع بوشهر با آب دریا آبیاری می شوند

200 هزار هکتار از مزارع بوشهر با آب دریا آبیاری می شوند

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در قالب طرح استفاده آب شور دریا در بخش کشاورزی، 200 هزار هکتار از مزارع استان بوشهر با آب دریا آبیاری می شوند.

نوذر منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: اجرای طرح مطالعه استفاده از آب شور دریا در بخش کشاورزی در بوشهر در حال بررسی است و وزارت کشاورزی نیز متعهد شده اعتبارات این طرح را برعهده گیرد.

وی بدون عنوان کردن نام گیاهان مورد استفاده در این طرح، اظهار داشت: در این طرح سعی خواهد شد آن دسته از گیاهان که آب شور و دریا موجب رشد آنان خواهد شد مورد استفاده قرار گیرد. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: علاوه بر اجرای طرح یاد شده، تولید نشا گوجه‌ فرنگی خارج از فصل و راه‌ اندازی مرکز آموزش بهره‌برداران بخش کشاورزی در بوشکان نیز از برنامه های این سازمان در بخش کشاورزی استان است.

منفرد افزود: اتمام مطالعات مکان‌ یابی مجتمعهای دامپروری در سطح استان بوشهر و ادامه مطالعات فاز یک و دو این طرح نیز امسال ادامه خواهد یافت.

وی اظهار داشت: تامین تسهیلات بانکی به متقاضیان و فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت راه ‌اندازی مجتمعهای تولیدی کشاورزی و واگذاری و بهره ‌برداری از مجتمع گلخانه ‌ای اهرم امسال در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: توسعه فعالیتهای کمیته اصل 44 قانون اساسی جهت توسعه فعالیتهای بخش خصوصی و توسعه و راه ‌اندازی شرکتهای فنی‌ مهندسی کشاورزی و توسعه سرمایه‌ گذاری نیز امسال همانند سال گذشته ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 991522

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