200 هزار هکتار از مزارع بوشهر با آب دریا آبیاری می شوند

نوذر منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: اجرای طرح مطالعه استفاده از آب شور دریا در بخش کشاورزی در بوشهر در حال بررسی است و وزارت کشاورزی نیز متعهد شده اعتبارات این طرح را برعهده گیرد.

وی بدون عنوان کردن نام گیاهان مورد استفاده در این طرح، اظهار داشت: در این طرح سعی خواهد شد آن دسته از گیاهان که آب شور و دریا موجب رشد آنان خواهد شد مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: علاوه بر اجرای طرح یاد شده، تولید نشا گوجه‌ فرنگی خارج از فصل و راه‌ اندازی مرکز آموزش بهره‌برداران بخش کشاورزی در بوشکان نیز از برنامه های این سازمان در بخش کشاورزی استان است.

منفرد افزود: اتمام مطالعات مکان‌ یابی مجتمعهای دامپروری در سطح استان بوشهر و ادامه مطالعات فاز یک و دو این طرح نیز امسال ادامه خواهد یافت.

وی اظهار داشت: تامین تسهیلات بانکی به متقاضیان و فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت راه ‌اندازی مجتمعهای تولیدی کشاورزی و واگذاری و بهره ‌برداری از مجتمع گلخانه ‌ای اهرم امسال در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: توسعه فعالیتهای کمیته اصل 44 قانون اساسی جهت توسعه فعالیتهای بخش خصوصی و توسعه و راه ‌اندازی شرکتهای فنی‌ مهندسی کشاورزی و توسعه سرمایه‌ گذاری نیز امسال همانند سال گذشته ادامه خواهد داشت.