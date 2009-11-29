فشار زیادی بر بازیکنان ابومسلم تحمیل شد/از هفته آینده برروی نیمکت ابومسلم حاضر می شوم

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرهاد کاظمی شامگاه شنبه پس از برد تیمش مقابل مس کرمان در نشستی خبری افزود: با اینکه نتیجه این دیدار از آن ابومسلم بود اما از عملکرد بازیکنانم راضی نیستم چرا که می توانستند بهتر از این ظاهر شوند.

کاظمی تصریح کرد: برد ابومسلم در نیمه نخست شرایط را برای ابومسلم سخت کرد و با توجه به اینکه تا کنون بردی را به دست نیاورده بودیم، استرس را به بازیکنان تحمیل کرد.

وی ضمن اشاره به جایگاه خوب ابومسلم در پایان لیگ، اظهار داشت: به امید خدا ابومسلم در نیم فصل دوم جزو شش تیم برتر خواهد بود و در پایان لیگ نیز رتبه ای نزدیک به دوازدهم را به دست خواهیم آورد.

کاظمی در خصوص جذب بازیکن در نیم فصل دوم، گفت: ما به چند بازیکن در پست میانی تیم نیازمند هستیم و تا به امروز دو بازیکن به نامهای داوود سید عباسی و گابریل اسچاچت را به تیم افزوده ایم و باید به این نکته توجه داشت که فقط می توانستیم بازیکن خارجی جذب کنیم و در همین راستا درصدد هستیم تا یک بازیکن برزیلی در پست هافبک میانی را به نفرات فعلی تیم اضافه کنیم.

سرمربی ابومسلم خراسان در رابطه با صدور کارت مربیگری خود نیز گفت: به گفته مسئولان فدراسیون از فردا کارت مربیگری بنده صادر خواهد شد و از هفته آینده می توانم بر روی نیمکت ابومسلم حضور یابم و به صورت مستقیم این تیم را هدایت کنم.

فرهاد کاظمی در پایان گفت: من فقط به عشق ابومسلم و مردم مشهد به این تیم آمده ام کما اینکه پیشنهادات دیگری نیز داشتم از مهدی زمان، مدیرعامل ابومسلم نیز تشکر می کنم که زمینه کسب اولین پیروزی نماینده خراسان را در لیگ برتر فراهم آورد.

هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس عصر شنبه با نخستین پیروزی نماینده خراسان رضوی در لیگ برتر کشور در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد به پایان رسید.