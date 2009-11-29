وردربرمن به صدر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال برمن یکشنبه شب در هفته چهاردهم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه 2 بر 2 در زمین خود مقابل ولفسبورگ متوقف شد. آلمیدا (62) و مرته ساکر (90) گل های برمن را به ثمر رساندند و برای ولفسبورگ ژکو دو بار در دقایق 42 و 85 گلزنی کرد.
در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* هرتابرلین یک - اینتراخت 3
* ماینز یک - هامبورگ یک
* نورنبرگ صفر - فرایبورگ یک
* هوفنهایم یک - بروسیا دورتموند 2
* مونشن گلادباخ یک - شالکه صفر
این رقابت ها امروز با برگزاری بازی های زیر به پایان می رسد:
* بایرلورکوزن - اشتوتگارت
* هانوفر - بایرن مونیخ
جدول رده بندی:
1- وردربرمن 27 امتیاز
2- بایرلورکوزن 27 امتیاز - یک بازی کمتر
3- شالکه 25 امتیاز
4- هامبورگ 24 امتیاز
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8- بایرن مونیخ 21 امتیاز - یک بازی کمتر
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16- بوخوم 12 امتیاز
17- اشتوتگارت 11 امتیاز - یک بازی کمتر
18- هرتابرلین 5 امتیاز
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