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۸ آذر ۱۳۸۸، ۹:۱۸

هفته چهاردهم بوندس لیگا/

وردربرمن به صدر رفت

وردربرمن به صدر رفت

تیم فوتبال وردربرمن با تساوی مقابل ولفسبورگ به صدر جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال برمن یکشنبه شب در هفته چهاردهم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه 2 بر 2 در زمین خود مقابل ولفسبورگ متوقف شد. آلمیدا (62) و مرته ساکر (90) گل های برمن را به ثمر رساندند و برای ولفسبورگ ژکو دو بار در دقایق 42 و 85 گلزنی کرد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* هرتابرلین یک - اینتراخت 3
* ماینز یک - هامبورگ یک
* نورنبرگ صفر - فرایبورگ یک
* هوفنهایم یک - بروسیا دورتموند 2 
* مونشن گلادباخ یک - شالکه صفر

این رقابت ها امروز با برگزاری بازی های زیر به پایان می رسد:
* بایرلورکوزن - اشتوتگارت
* هانوفر - بایرن مونیخ

جدول رده بندی:
1- وردربرمن 27 امتیاز
2- بایرلورکوزن 27 امتیاز - یک بازی کمتر
3- شالکه 25 امتیاز
4- هامبورگ 24 امتیاز
-------------------------
8- بایرن مونیخ 21 امتیاز - یک بازی کمتر
-------------------------
16- بوخوم 12 امتیاز
17- اشتوتگارت 11 امتیاز - یک بازی کمتر
18- هرتابرلین 5 امتیاز

کد مطلب 991525

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