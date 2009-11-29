وردربرمن به صدر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال برمن یکشنبه شب در هفته چهاردهم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه 2 بر 2 در زمین خود مقابل ولفسبورگ متوقف شد. آلمیدا (62) و مرته ساکر (90) گل های برمن را به ثمر رساندند و برای ولفسبورگ ژکو دو بار در دقایق 42 و 85 گلزنی کرد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* هرتابرلین یک - اینتراخت 3

* ماینز یک - هامبورگ یک

* نورنبرگ صفر - فرایبورگ یک

* هوفنهایم یک - بروسیا دورتموند 2

* مونشن گلادباخ یک - شالکه صفر

این رقابت ها امروز با برگزاری بازی های زیر به پایان می رسد:

* بایرلورکوزن - اشتوتگارت

* هانوفر - بایرن مونیخ

جدول رده بندی:

1- وردربرمن 27 امتیاز

2- بایرلورکوزن 27 امتیاز - یک بازی کمتر

3- شالکه 25 امتیاز

4- هامبورگ 24 امتیاز

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8- بایرن مونیخ 21 امتیاز - یک بازی کمتر

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16- بوخوم 12 امتیاز

17- اشتوتگارت 11 امتیاز - یک بازی کمتر

18- هرتابرلین 5 امتیاز