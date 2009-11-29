واکنش جدی مجلس در برابر کلاهبرداری سیاسی غربیها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در آغاز جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با اشاره به صدور قطعنامه اخیر شورای حکام در مورد جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: این قطعنامه نشان داد که کشورهای غربی نه تنها به دنبال حل مشکل هسته ای ایران نبوده اند بلکه به دنبال یک کلاهبرداری سیاسی هستند.

نماینده مردم قم با اشاره به اعلام ایران به آژانس مبنی بر فعالیت تاسیسات فردو خاطرنشان کرد: این اعلام زودهنگام می بایست با استقبال طرفین غربی مواجه می شد نه اینکه عاملی برای صدور قطعنامه باشد.

وی تاکید کرد: اقدام اخیر آژانس نشان داد که ایران باید در مقابل پیشنهادات فرصت طلبانه دیگر آژانس با هوشیاری گام بردارد.

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی هشدار می دهد که طرف مقابل تصور نکند با بازیهای سیاسی می تواند مجالی برای چانه زنی فراهم کند.

لاریجانی خاطرنشان کرد: طرفین غربی کاری نکنند که مجلس همکاری با آژانس را به جد تقلیل دهد چرا که نمایندگان ملت با دقت اقدامات آنان را زیر نظر دارند.

ادامه دارد....