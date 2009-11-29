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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۶

مبادلات دام در میدان دام کشوری گنبد 10 درصد رشد یافت

مبادلات دام در میدان دام کشوری گنبد 10 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر امور عشایری گلستان گفت: مبادلات دام در میدان فروش دام گنبد در آستانه عید قربان سال جاری نسبت به سال قبل 10 درصد رشد یافته است.

رضا علیپوری در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد افزود: میدان دام گنبد یکی از سه میدان فروش دام کشور بوده که مجهز به تاسیسات و امکانات رفاهی مبتنی بر رعایت اصول بهداشتی برای عرضه دام است.

وی خاطرنشان کرد: روزانه به طول متوسط دو هزار راس دام سبک و سنگنین در میدان گنبد عرضه می شود که این میزان در ایام عید قربان رشد چشمگیری یافته است.

به گفته علیپوری به جا آوردن سنت قربانی نزد مردم خداجوی استان از جمله دلایل افزایش مبادلات فروش دام در آستانه عید قربان در منطقه است.

مدیر امور عشایری گلستان بیان داشت: سنت حسنه قربانی مورد توجه خاص عشایر تراکم استان بوده به طوریکه همه ساله علاوه بر تدارک قربانی با خانه تکانی، تهیه پوشاک و .. به استقبال عید سعید قربان می روند.

عشایر گلستان در شرق استان مستقر هستند.

کد مطلب 991531

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