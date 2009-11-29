رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مهر خبر داد: نهایی شدن سرویسهای وایمکس/ ارائه خدمات وایمکس تا 2 ماه آتی

محمود خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمان ارائه خدمات وایمکس افزود: در حال حاضر اپراتورهای وایمکس در حال ترخیص تجهیزات و نصب و راه اندازی آنها هستند.

وی اظهار داشت: طبق برنامه قرار است ظرف یک و حداکثر دو ماه آینده اپراتورها نسبت به راه اندازی سرویسهای وایمکس اقدام کنند در غیر این صورت مشمول جریمه می شوند.

خسروی با اشاره به تاخیر ارائه پروانه به برخی از اپراتورها اضافه کرد: بعضی از اپراتورها با تاخیر پروانه خود را دریافت کردند ولی امیدواریم در زمان مقرر سرویسها ارائه شوند.

وی همچنین با اشاره به تعرفه های سرویسهای وایمکس خاطرنشان کرد: تعرفه های وایمکس از سوی اپراتورها پیشنهاد شده است که در حال حاضر در سازمان تنظیم مقررات حال بررسی و رسیدگی است. تلاش ما بر این است که تعرفه ها به گونه ای اعلام شود که در سبد خانواده ها قرار گیرد.

وایمکس (WiMAX) سیستم ارتباطی و دیجیتالی بی سیم است که امکان دستیابی بی سیم باند پهن را برای مشترکان فراهم می کند. شبکه های بنا شده با تکنولوژی WiMAX، جز شبکه های wireless شهری محسوب می شوند که قادرند منطقه بسیار وسیعی را پوشش دهند.

این فناوری امکان استفاده اینترنت بسیار پر سرعت را برای سازمانها و ارگانها و شرکتهای تجاری و همچنین منازل مسکونی فراهم می کند. علاوه بر این از انتقال داده، صدا و تصویر به خوبی پشتیبانی می کند و سرویسی که ارائه می شود به صورت کاملا نامحدود است و هیچ گونه محدودیت حجمی و یا زمانی ندارد از این رو کاربر می تواند بدون هیچ محدودیت زمانی در تمام شبانه روز به هر مقدار و حجمی که پهنای باند و ی اجازه ‌دهد download و یا upload داشته باشد.