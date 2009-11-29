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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۵

کرامتی موسیقی فیلم "نود دقیقه" را می‌سازد

کرامتی موسیقی فیلم "نود دقیقه" را می‌سازد

فیلم تلویزیونی "نود دقیقه" به نویسندگی و کارگردانی سیدمحسن یوسفی مراحل ساخت موسیقی را سپری می‌کند.

یوسفی در این باره به خبرنگار مهر گفت: ابوالفضل معماریان تدوین و صداگذاری پروژه را به پایان رسانده و امید کرامتی مشغول ساخت موسیقی متن است.

در فیلم تلویزیونی "نود دقیقه" عبدالرضا اکبری، محمد عمرانی، کوروش سلیمانی، سعید داخ، سحر عبداللهی، بابک والی، حشمت آرمیده، حسن خوانساری، جابر غفان و ... بازی می‌کنند و داستان درباره دو مرد به ظاهر جاسوس است که از پایگاه آموزشی - پشتیبانی ارتش عراق فرار می‌کنند و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

عوامل این پروژه عبارتند از مدیر تصویربرداری و نور: مجید قربانی‌‌فر، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: علی هاشمی، صدابردار: حمید دژاکام، طراح صحنه و لباس: علی شایان‌فر، طراح گریم: عبدالله صفدری، عکاس و تدوین: ا. معماریان و مدیر تولید: محمدرضا ارجمندعباسی.

فیلم تلویزیونی "نود دقیقه" را سعید مهران و علیرضا محمدی برای گروه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مرکز سیما فیلم تهیه می‌کنند.
 

کد مطلب 991543

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