گفتگوی تلفنی بایدن و معاون مالکی درباره قانون انتخابات عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، دفتر معاون نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعلام کرد: جو بایدن روز شنبه با رافع العیساوی تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگو اوضاع سیاسی عراق و مذاکره درباره قانون انتخابات این کشور بحث و بررسی شد.

عیساوی خاطرنشان کرد: رایزنی میان فراکسیون های پارلمانی درباره قانون انتخابات و تعیین کرسی های اختصاص داده شده به استان ها و تمایل برای مشارکت عراقی های مقیم خارج از کشور در انتخابات همچنان ادامه دارد.

بایدن نیز در این گفتگو بر حمایت دولت آمریکا از برقراری توافق سیاسی میان فراکسیون های پارلمانی و تصویب قانون انتخابات و اجرای آن در موعد مقرر تاکید کرد.

خاطرنشان می شود که طارق الهاشمی اخیرا قانون انتخابات عراق را که از سوی پارلمان این کشور تصویب شده بود، وتو کرد. وی خواستار افزایش تعداد کرسی های پارلمانی اختصاص یافته به عراقی های خارج از کشور از 5 درصد به 15 درصد شده بود اما پارلمان عراق با افزایش تعداد این کرسی ها مخالفت کرد.

انتخابات عراق قرار است در صورت عدم تاخیر اول بهمن برگزار شود.