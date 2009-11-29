صدرنشین شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، اوسر شب گذشته در زمین پاریسن ژرمن تن به شکست داد. کلمنت در دقیقه 67 این دیدار تک گل پاریسن ژرمن را وارد دروازه اوسر کرد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* لیل 4 - والنسین صفر

* لوران 2 - گرنوبل 2

* سوشو یک - نیس صفر

* تولوز یک - بولون صفر

* لانس یک - مارسی صفر

هفته چهاردهم رقابت ها امروز با برگزاری بازی های زیر به پایان می رسد:

* نانسی - بوردو

* لومان - سنت اتین

* لیون - رن

دیدار تیم های مون پلیه و موناکو هم به دلیل شیوع بیماری آنفولانزای نوع آ به زمان دیگری موکول شد.

جدول رده بندی:

1- اوسر 26 امتیاز

2- لوران 25 امتیاز

3- بوردو 25 امتیاز - یک بازی کمتر

4- لیون 25 امتیاز - یک بازی کمتر

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18- بولون 9 امتیاز - یک بازی کمتر

19- لومان 8 امتیاز - یک بازی کمتر

20- گرنوبل 3 امتیاز