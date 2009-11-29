تحلیل دانشجو در جمع اساتید: مقایسه شرایط فعلی با دوران علی (ع)/ خروجی دانشگاه بایدعالم ملکوتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو در آستانه عید سعید قربان در نخستین آئین تجلیل از اساتید مشاور برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر در هتل انقلاب تهران، تفاوت میان دانشگاههای ایران با دانشگاههای غرب را تفاوت در جهان بینی دانست و گفت: دانشگاهها چه در ایران و چه در غرب به دنبال دستیابی به بالاترین مرتبه علم هستند اما دانشگاههای ایران علم را برای تعالی بشر و دانشگاههای غرب علم را به عنوان ابزاری برای سلطه بر بشریت می خواهند. در جهان بینی لیبرالیستی، انسان باید و نباید اخلاقی ندارد و حقیقت در این جهان بینی منطبق بر واقعیت است. در جهان بینی لیبرالیستی باید فساد و تبعیض به رسمیت شناخته شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تشریح جهان بینی اسلامی و تاثیر آن بر دانشگاههای ایران گفت: در دیدگاه جهان بینی اسلامی انسان تنها موجود آرمان خواه است و مهرورزی، عدالت و ظلم ستیزی که از برای فطرت و جان انسان است را به عنوان آرمان در نظر می گیرد. فطرت انسان هر خلق و خویی را قبول نمی کند. مشکل دنیا نیز همین است زیرا در دیدگاه لیبرالیسم، فطرت و ماهیت و استعداد بالقوه ای قائل نیستند که اصلا این استعداد بخواهد بالفعل شود.

کاپیتولاسیون دانشگاهی نداریم

وی در ادامه با تاکید مجدد بر اینکه تفاوت دانشگاههای ایران با غرب در "جهان بینی" است، خاطرنشان کرد: در دانشگاههای ایران آزادی وجود دارد. دانشگاه منفعل به ضرر کشور است اما دانشگاه فعالی را می خواهیم که در راستای جهان بینی اسلامی فعالیت کند. کاپیتولاسیون دانشگاهی نداریم. این گزاره معنی ندارد که هر کس هر کاری که خواست می تواند در دانشگاه انجام دهد. البته عده ای طی 8 سال در ایران سعی کردند این ایده را دنبال کنند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دو برداشت خوشبینانه و بدبینانه از ایده "هر کس هر کاری که خواست می تواند در دانشگاه انجام دهد" ارائه کرد و گفت: تعبیر خوشبینانه اش این است که عده ای طی 8 سال برای اینکه بتوانند امیال حزبی شان را در دانشگاه پیاده کنند به دنبال این ایده بودند. برداشت بدبینانه اش نیز این است که آنها قصد داشتند امیال دشمن را در دانشگاه پیاده کنند.

وی افزود: شان دانشگاهی و فرهیختگی تعریف دارد. شان دانشگاهی در قانونمداری، عالم بودن، اخلاق مداری و علم گرایی است. خروجی دانشگاههای ایران باید عالم ملکوتی باشد. عالم ملکوتی، علم و ایمان را در کنار یکدیگر می خواهد. اصلا چنین خبرهایی نیست که هر کس هر کاری را که خواست بتواند در دانشگاه انجام دهد. دانشگاه محل علم گرایی با اخلاق مداری و قانون مداری است.

دانشگاه ارزش مدار حق مسلم مردم است

به گزارش مهر، وزیر علوم کابینه دهم خاطرنشان کرد: مردم برنمی تابند که در دانشگاه عملی خلاف مقررات و مصالح عمومی و منافع ملی انجام گیرد و اگر انجام شد مردم می خواهند که حتما با آن برخورد شود. دانشگاه ارزش مدار حق مسلم این مردم است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با در نظر گرفتن دو شیوه برای مطالعه تاریخ به مطالعه تاریخ به صورت قصه (شبیه سازی) و مطالعه تاریخ از منظر عبرت (شبیه یابی) اشاره کرد و گفت: در مطالعه تاریخ از منظر عبرت، ریشه ها و خط و ربط ها مورد مطالعه قرار می گیرند تا بازی نخوریم. یک انسان ممکن است صادق، راستگو، عاشق، پرشور و حتی خالص هم باشد اما باز هم بازی بخورد. تاریخ نشان می دهد که بخشی از خوارج در زمان حضرت علی (ع) که نماز شب خوان هم بودند اما در مسجد الحرام پیمان بستند که علی ابن ابی طالب، معاویه و عمر و عاص را ترور کنند و این کار را برای حل مشکلات جهان اسلام می دانستند!

کامران دانشجو وقایع پس از رحلت پیامبر اکرم را تعبیر واقعی "فتنه" نامید و گفت: در کلیه غزوه های زمان پیامبر اکرم (ص) اسلام مطلق در برابر کفر مطلق قرار گرفته است لذا انتخاب حق و باطل ساده است اما در هر سه جنگ بزرگ زمان حضرت علی (ع) مسلمان در برابر مسلمان قرار می گرفت که حاضران در هر دو طرف، اصحاب و خویشاوندان رسول خدا بودند و سابقه سربازی و جهاد در اسلام را داشته و بارها در کنار پیامبر اسلام تا مرز شهادت رسیده بودند.

وی در حالی که درگیریهای زمان حضرت علی (ع) را درگیریهای سیاسی و دعواهای جناحی خواند، ابراز عقیده کرد: در درگیریهای زمان حضرت علی (ع) حق و باطل در هم خلط شده است به همین خاطر تعبیر واقعی "فتنه" است. لذا حضرت علی (ع) می فرمایند حق را با آدمها نسنجید زیرا آدمها تغییر می کنند. هیچ کس خائن و فاسد به دنیا نیامده است. قاتل علی (ع) کافر نبود بلکه سرباز علی (ع) بود، حتی سابقه جهاد و جبهه هم داشت. شمر که سر دردانه رسول خدا را از تن جدا می کند جزو افسران علی ابن ابی طالب است و کنار علی (ع) هم شمشیر زده است. همه در خطریم و هیچ کس محفوظ نیست.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تکرار اینکه "همه در خطر هستیم" افزود: نمی شود تنها به سابقه افراد اکتفا کرد. معمار کبیر انقلاب می فرمایند که باید به وضع فعلی افراد هم نگاه کرد. در همین انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، مرجع داشته ایم که می خواست علیه نظام کودتا کند. فردی را داشته ایم که با امام آمد و رئیس صدا و سیما شد و بعد می خواست علیه امام کودتا کند. فرمانده نظامی داشته ایم (فرمانده نیروی دریایی) که می خواست کودتا کند. مگر حاصل عمر امام نبود که امام را به جایی رساند که از خدا طلب مرگ کند. حال یک عده ای می روند از این فرد - فردی که امام را به جایی رسانده تا امام از خداوند طلب مرگ کند - رهنمود می گیرند و خودشان را شاگرد امام و پیرو خط امام می دانند.

بصیرت می خواهد تا آدم بازی نخورد

وی افزود: هر دو طرف درگیریهای زمان حضرت علی (ع) خود را حامی و شاگرد پیامبر می دانستند. الآن هم می گویند. این آقایی که ادعا می کند من شاگرد امام هستم، آیا "شاگرد امام" این اندازه نباید بداند که رفتن نزد کسی که امام را به مرحله ای رسانده تا از خدا طلب مرگ کند، روح امام را شاد نمی کند. آیا این دروغ، دروغ بزرگ نیست. فتنه که بیاید شک و اختلاف و تردید نیز به دنبال خود می آورد اما بصیرت می خواهد تا آدم بازی نخورد.

بی بی سی فارسی و رادیو آمریکا دوستدار ملت ایران نیستند

این وزیر کابینه دهم معتقد است: برای اینکه بتوانیم قرآن واقعی را از قرآن سر نیزه تشخیص دهیم باید تاریخ را ریشه ای مطالعه کنیم و مقداری هم بصیرت داشته باشیم و ببینیم که کفر و طاغوت برای چه چیزی هورا می کشد و برای چه کسی کف می زند. بی بی سی فارسی و رادیو آمریکا از کی تا به حال دوستدار ملت ایران شده اند. بنابراین مقداری هم باید تاریخ معاصر ایران را مطالعه کنیم. شخصی می گفت، نقد را براندازی ندانیم. این فرد ان شاء الله مومن باید بداند که سئوال اصلا این نیست که "نقد، برندازی است یا خیر" اصلا کسی نگفته که نقد، براندازی است. همه می دانند که نقد، براندازی نیست. اما سئوال این است که "آیا براندازی، نقد است" آیا خودت را به خواب زده ای ای فرد ان شاء الله مومن؟! به شعور ملت ایران توهین نکنید.

ملت ایران قرآن سر نیزه را از قرآن واقعی به خوبی تشخیص می دهند

به گزارش مهر، کامران دانشجو افزود: ملت ایران، دانشگاهیان، دانشجویان، کارمندان دانشگاه و کل ملت ایران رنگ علی را نمی خواهند بلکه خوی و سیره و راه علی (ع) را می خواهند، نه اینکه دست را تا اینجا بالا ببری (به معنای بالا بردن دست به قصد شعار دادن) و بعد بی بی سی فارسی و VOA هورا بکشند و ما هم شال سبز به گردنمان بیاندازیم. این ملت خوب تشخیص می دهد. دانشگاهیان ایران خوب را تشخیص می دهند. بدترین کار این است که کسی بخواهد با شعور این ملت بازی کند. ملت ایران قرآن سر نیزه را از قرآن واقعی به خوبی تشخیص می دهند.

سابقه تنها ملاک نیست ؛ وضع حال را ببین

وی افزود: برخی مرتب به سابقه شان می نازند و می گویند "در زمان امام و دفاع مقدس بودم و ..." این فردی که می گوید در زمان دفاع مقدس بوده است اگر توانست تحلیل کند که چرا دفاع "مقدس" است. مرتب به آن و به آن و به آن می نازد. سابقه تنها ملاک نیست. وضع حال را ببین.

کامران دانشجو با بیان اینکه شیطان سراغ همه می رود، در جمع اساتید مشاور برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر گفت: شیطان سراغ رزمنده، مجاهد، شهادت طلب، علما، اساتید، دانشجویان و همه و همه می رود. حتی سراغ این دانشجو (وزیر) نیز می آید و از نقاط مختلف مانند کینه ورزی، حسادت، جاه طلبی، ریاست طلبی، خودمحوری، در خود ماندن و ... وارد می شود. سراغ برخی از منظر کینه ورزی می رود تا به آنها فرصت دهد که کینه های 25 - 20 سال گذشته را رو کنند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری "در خود نماندن" و "خداجویی" را درس بزرگ شهدا به بشریت دانست و گفت: در خود ماندن عین فرسودگی و واماندگی است اما برخی فقط خود را می بینند.