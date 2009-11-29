ابوترابی در گفتگو با مهر: طرد مدیران ارشد نظام نفی دستاوردهای انقلاب است

حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت پرهیز از شایعه سازی و تهمت زنی به سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهارداشت: نفی دستاوردهای فجر آفرین انقلاب و طرد مدیران ارشد نظام ملهم از آموزه های دینی، سنن اسلامی، سیره امام(ره) و رهبری فرزانه انقلاب نیست.

وی با اشاره به انتقاد رهبر معظم انقلاب مبنی بر منافق نامیدن افراد در پی بروز خطا و ضد ولایت فقیه خواندن آنان به دلیل اختلاف نظر افزود: بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب بازخوانی مجدد اصول، مبانی دینی و عقلانی و فراخوان عمومی برای پاسداشت اخلاق، فضائل انسانی و تحکیم صفوف و ارکان وحدت و انسجام ملی بود.

ابوترابی گفت: امید آن می رود که با الهام از سخن ناخدای خدا محور انقلاب، شخصیت چهره های انقلابی را پاس داشته و حریم نگه داریم و فضای سیاسی ملتهب امروز را به سکون، اقتدار و ابهت در خور قامت رسای انقلاب اسلامی تبدیل نماییم.

وی مسئولیت مسئولان را در راه عملی کردن فرمایشات رهبر معظم انقلاب بسیار مهم و خطیر خواند و تصریح کرد: در این راه رسالت مسئولان، مدیران ارشد و میانی و نیروهای وفادار به انقلاب، نظام و رهبری بسی سنگین و خطیر است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که بسیجیان سلحشور که بازوان پرتوان انقلاب اسلامی و رهبری نظام هستند، باید پیشگام عرصه پیشگیری از شایعه سازی و تهمت زنی به سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و پرچمدار ادامه حرکت غرور آفرین انقلاب اسلامی باشند.

وی ادامه داد: دلسوزان انقلاب اسلامی باید همراهان صادق و وفاداران نظام و رهبری در این راه پرفراز و نشیب گردند و با الهام از رهنمودهای مکرر رهبری نظام که بر آمده از آموزه های دینی و الفبای عقلانی سیاسی است، از کلام و تصمیم تنش زا فاصله بگیرند.

ابوترابی تاکید کرد که دلسوزان انقلاب اسلامی وهمراهان صادق و وفاداران نظام و رهبری باید بر این واقعیت غیرقابل تردید در مقام عمل و رفتار اذعان نمایند که تنها در سایه پاسداشت اصول انقلاب و در پرتو تدبیر رهبری نظام می توان در مسیر اقتدار نظام اسلامی گام برداشت.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد که باید از اصول و ارزش های اسلامی و انقلابی حراست نمود و ساحت انقلاب اسلامی را از کاستی و ضعف ها پالایش کرد.



