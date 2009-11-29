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۸ آذر ۱۳۸۸، ۹:۴۵

مستند "ویترین" آماده پخش از شبکه چهار است

مستند "ویترین" آماده پخش از شبکه چهار است

مستند "ویترین" به تهیه‌کنندگی اصلان شاه‌ابراهیمی با موضوع مصرف بی‌رویه لوازم آرایشی در میان دختران جوان آماده پخش از شبکه چهار است.

شاه‌ابراهیمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مستند آماده پخش از شبکه چهار است، اما هنوز زمان پخش آن مشخص نشده است. احتمال دارد مستندی با موضوع فروشگاههای اینترنتی هم برای شبکه چهار تهیه کنم.

مستند "ویترین" در یک قسمت 45 دقیقه‌ای به کارگردانی شاه‌ابراهیمی و عطیه عطارزاده تهیه شده است. این مستند با محور مصرف بی‌رویه لوازم آرایشی در میان دختران جوان تهیه و در بخشی از آن با مهری شیرازی به عنوان کارشناس گریم صحبت شده است.

عوامل تولید مستند "ویترین" عبارتند از مسلم تهرانی مدیر تصویربرداری، اشکان قاسملو مدیر تولید، امیرحسین صادقی صداگذار، ع. عطارزاده نویسنده و محقق، مهدی شیری تدوینگر و ابراهیم خباز سازنده انیمیشن.

کد مطلب 991561

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