شبکه فاضلاب تنها در سه شهر استان گلستان اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی شکیبافر عصر یکشنبه در بازدید خبرنگاران از این طرح افزود: تصفیه خانه فاضلاب این شهرها نیز به بهره برداری رسیده و این مسئله در ارتقا بهداشت عمومی نقش موثری ایفا کرده است.

وی اظهار داشت: همچنین تاکنون 220 کیلومتر از 491 کیلومتر شبکه فاضلاب مرکز استان اجرا شده است و مطالعات این پروژه از سال 1379 شروع و عملیات اجرایی این پروژه بزرگ از سال 1382 با اجرای خط انتقال با قطر هزار و 400میلیمتر به طول بیش از سه کیلومتر آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: تصفیه خانه فاضلاب این شهر، در زمینی به مساحت 14 هکتار در حال اجراست که تاکنون در بخش سازه بیش از 85 درصد در بخش مکانیکال و نصب تجهیزات، بیش از 75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیر دفتر نظارت بر اجرای طرحهای جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب گلستان، شبکه های جمع آوری فاضلاب، تنها راه اصولی جمع آوری دفع فاضلابها دانست و افزود: احداث شبکه جمع اوری فاضلاب، تنها راه اصولی و بهداشتی برای جمع اوری و دفع فاضلاب شهرها است.



وی عنوان کرد: با احداث این شبکه ها، فاضلاب حاصل از مراکز مسکونی، تجاری، آموزشی و تفریحی جمع اوری می شود و این فاضلابها پس از جمع آوری برای تصفیه به تصفیه خانه فاضلاب منتقل می شود.

وی یادآور شد: جلوگیری از آلودگی منابع آب، حفظ بهداشت عمومی و جلوگیری از شیوع انواع بیماریها و امکان استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی و صنعت از مهمترین فوائد اجرای طرح جمع اوری و دفع بهداشتی فاضلاب است.



گلستان 25 شهر دارد.