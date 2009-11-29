سفرهای استانی دولت توسعه مناطق محروم را به همراه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، احمد علیرضابیگی صبح یکشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان افزود: در دولت نهم و دهم رویکرد خدمتی دولت بیشتر حول محور مناطق محروم و کمتر توسعه بوده و این سفرها موجب توسعه این مناطق و موجب رضایتمندی مردم نسبت به نظام و انقلاب شده است.

وی خدمتگزاری به مردم و تسریع در حل مشکلات آنها را وظیفه مسئولان دانست و بر تلاش بیشتر در حل مشکلات مردم و رضایتمندی ولی نعمتان انقلاب تاکید کرد.

بیگی در ادامه ثبت ملی تبریز به عنوان اولین پایتخت جهان تشیع را بزرگترین افتخار برای آذربایجان ذکر کرد و گفت: این ثبت معنوی نشان از اهمیت این خطه در تاریخ انقلاب اسلامی بوده و نقش آذربایجان و مردم غیرتمند این سامان را در طول تاریخ بسیار مهم و تاثیر گذار نشان می دهد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین هدف از برگزاری دوره های کمیته برنامه ریزی به شهرستانهای استان را شناخت پتانسیل منطقه و حل مشکلات عینی آنها در خود شهرستانها برشمرد و افزود حضور مدیران کل و روسای سازمان در شهرستان موجب حل مشکلات و تسریع در پروژه های آنها شده است که تلاش داریم علاوه بر تسریع در پروژه های در دست اجرا و تامین اعتبار به موقع برای اجرای پروژه ها با فعال کردن اکیپ های نظارتی بر کمیت وکیفیت اجرا پروژه ها نظارت مستمر شود.

در این جلسه استاندار آذربایجان شرقی از تحقق 96 درصدی مصوبات سفر اول و نیز 60 درصدی سفر دوم در این شهرستان خبر داد وافزود: برای سفر سوم نیز 8 1پروژه اختصاص یافته از مهمترین آنها می توان سد ابریق، تبدیل جاده اهر- کلیبر، اهر-مشگین شهر، اهر- ورزقان، به جاده درجه یک وایجاد مناطق نمونه گردشگری فندق لو، افیل بهل را نام برد.

بیگی اظهار داشت: دولت اقدامات ارزشمندی را برای توسعه این شهرستان در بخش زیر ساخت لازم در بخش کشاورزی، گردشگری، ارتباطات در انجام است که با اجرا شدن این پروژه شاهد رونق و توسعه شهرستان اهر خواهیم شد.