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۸ آذر ۱۳۸۸، ۹:۴۵

منتجب نیا در گفتگو با مهر:

مسئولیت اصلی ایجاد وحدت و رفع فضای اتهام با صاحبان تریبونها است

مسئولیت اصلی ایجاد وحدت و رفع فضای اتهام با صاحبان تریبونها است

قائم مقام حزب اعتماد ملی با تاکید بر ضرورت پرهیز از دامن زدن به اختلاف، التهاب و تشنج بین افراد و گروه ها در جامعه تاکید کرد که بیشترین مسئولیت ایجاد وحدت و از بین بردن فضای اتهام و تهمت با مسئولان کشور است، چون تریبونهای گوناگون در اختیار آنان قرار دارد و گروه های سیاسی و مردم هم باید در این راستا تلاش کنند.

حجت الاسلام رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر وحدت و رفع فضای تهمت و سوء ظن در جامعه و بین گروه های سیاسی، اظهار داشت: نبودن وحدت در جامعه به فساد، اختلاف و تشنج دامن می زند، زیرا پایه و اساس پیشرفت کشور بر امنیت و آرامش استوار است.

وی ادامه داد: اگر وحدت در جامعه حاکم نباشد آن جامعه به یک میدان جنگ تبدیل می شود و در نتیجه افراد به جای توجه به توسعه کشور، همواره درصدد حذف دیگری و ابقای خود و تسویه حساب خواهند بود.

منتجب نیا در پاسخ به اینکه چه کسانی باید در این مسیر پیشقدم شوند، گفت: همه در این زمینه مسئول هستند و هر کسی به فراخور حال خود باید در این زمینه تلاش کند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی ادامه داد : مسئولان کشور و اولیای امور در این مسیر از همه مهمتر هستند چون تریبونهای گوناگون در اختیار آنان قرار دارد و لذا آنان همانگونه که به راحتی می توانند وحدت را در جامعه ایجاد کنند، می توانند به اختلافات هم دامن بزنند.

وی تصریح کرد: گروه های سیاسی و مردم هم باید تلاش کنند تا بحران موجود از بین برود و کشور بار دیگر در آسایش و آرامش قرار بگیرد.

منتجب نیا ابراز عقیده کرد: برای رفع کامل اختلافات و التهابات سیاسی کنونی ، باید دهانهای آتش افروز بسته و قلمهای فتنه انگیز شکسته شود و در این راستا باید عقلا و دلسوزان جامعه زمام امور را در دست بگیرند.

وی تاکید کرد: پس از به وجود آمدن چنین فضای امن و آرامی باید تریبون برای گفتگو به طرفین داده شود و احزاب بتوانند به طور آزاد به فعالیت بپردازند، به گونه ای که رسانه ها در اختیار طرفین باشد و رسانه ملی هم کاملا بی طرفانه عمل کند و روزنامه هایی که از بیت المال ارتزاق می کنند نیز باید در این عرصه کاملا بی طرف باشند.
 

کد مطلب 991568

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